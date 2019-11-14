Комличенко: «Цорн сказал, что я не подхожу „Спартаку“ по стилю»

Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко рассказал об интересе к его персоне со стороны клубов РПЛ.
В «Динамо», насколько знаю, искали нападающего другого плана. С «Локомотивом» все было плюс-минус решено, уже собирался на медосмотр, но в последний момент они выбрали Джорджевича. А «Спартак» — ты же читал слова Цорна, я по стилю не подхожу. Окей, без проблем, сильно не расстроился.
А Цорну по стилю ни Еременко ни Фернандо не подходят....))))
Ему 12-е место по стилю ближе.. )))
А Цорну по стилю ни Еременко ни Фернандо не подходят....))))
Ему 12-е место по стилю ближе.. )))