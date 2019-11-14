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Комличенко: «Цорн сказал, что я не подхожу „Спартаку“ по стилю»

сегодня, 16:05

Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко рассказал об интересе к его персоне со стороны клубов РПЛ.

В «Динамо», насколько знаю, искали нападающего другого плана. С «Локомотивом» все было плюс-минус решено, уже собирался на медосмотр, но в последний момент они выбрали Джорджевича. А «Спартак» — ты же читал слова Цорна, я по стилю не подхожу. Окей, без проблем, сильно не расстроился.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   8 / 866
сегодня в 17:32
Ты даже в несчастный спартак не подходишь иди тренеруйся в младе.
mihaluch
mihaluch
   94 / 866
сегодня в 17:04
Цорну по стилю подходят нападающие с упругими ягодицами.
Байкал-38.
Байкал-38.
   70 / 866
сегодня в 16:56
Повезло парню!
wingback
wingback
   269 / 866
сегодня в 16:19
Слишком мощно выглядел бы в пердиве...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   18 / 866
сегодня в 16:13
Да не то что не расстроился....Да тебе фортануло парень...

А Цорну по стилю ни Еременко ни Фернандо не подходят....))))
Ему 12-е место по стилю ближе.. )))
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