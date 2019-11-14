Комличенко: «Цорн сказал, что я не подхожу „Спартаку“ по стилю»

Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» рассказал об интересе к его персоне со стороны клубов РПЛ .

В «Динамо», насколько знаю, искали нападающего другого плана. С «Локомотивом» все было плюс-минус решено, уже собирался на медосмотр, но в последний момент они выбрали Джорджевича. А «Спартак» — ты же читал слова Цорна, я по стилю не подхожу. Окей, без проблем, сильно не расстроился.