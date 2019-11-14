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Уткин: «У сборной России нет проблемы с вратарём»

сегодня, 14:31

Известный блогер Василий Уткин высказал свое мнение о разговорах вокруг необходимости возвращения вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России.

Если вас интересует моё мнение по этому поводу, то мнения у меня нет. Я думаю, что у сборной России нет проблемы с вратарём и не было бы на чемпионате мира тоже, если бы вдруг не смог сыграть Акинфеев. Да, он безоговорочно лучший вратарь нашей страны всего этого отчётного периода. Возможно, даже и сейчас. Но заменил же его однажды совершенно безболезненно на этой позиции Вячеслав Малафеев в финальных играх чемпионата Европы. И до того, в отборочном турнире, тоже Малафеев несколько раз сыграл. И тоже всё получилось совсем не плохо – нот бэд, как говорится.

Короче говоря, я не вижу в этом колоссальной проблемы. Это, в общем-то, больше характеризует желание Черчесова. Что это за желание в моём понимании? Я уже несколько раз говорил, что, по-моему, Черчесов собирается уходить после чемпионата Европы из сборной России. На самом деле этого я, конечно, не знаю, но Черчесов относится к Евро как к пику формы за время существования этой команды, которую он пока принципиально существенно не обновляет. Любым образом выраженный интерес Черчесова к возвращению Акинфеева в состав сборной подтверждает ту мысль, что он действительно видит у этой команды серьёзные возможности на Евро и хочет, чтобы она предстала там в идеальном, по его мнению, составе.

Напомним, что сам Игорь заявил, что у него нет желания возвращаться. 

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Все комментарии
GYTSYL
GYTSYL
   24 / 863
сегодня в 15:00
дырофеева43 нет в сборной и дела пошли по тихому)))
EAGinLE
EAGinLE
   92 / 863
сегодня в 14:55
Удачи сборной России .
mihaluch
mihaluch
   90 / 863
сегодня в 14:54
Дыра была и останется дырой. ЧМ 2014.
mihaluch
mihaluch
   90 / 863
сегодня в 14:53
Да не хотел Черчесов брать эту дыру в сборную. Какие-то высшие силы тянут Дырофея Конифеевича в высшиесферы
kotmyshka
kotmyshka
   212 / 863
сегодня в 14:46
Разумеется, ни в одной линии у нас нет проблем...
Académica de Coimbra
Académica de Coimbra
   722 / 863
сегодня в 14:34
Васю надо ставить, он всю раму займёт, еще и валики за штанги свесятся.
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