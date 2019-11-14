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Беляев: «Задача одна — выиграть у Бельгии и занять первое место в группе»

сегодня, 13:44
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия16.11.2019 в 20:00 Не начался

Защитник сборной России Максим Беляев прокомментировал предстоящий матч отборочного этапа Евро-2020 со сборной Бельгии.

Провели четыре тренировки, первая из которых была направлена на восстановление. Два последних дня очень хорошо поработали над тактикой. Считаю, сбор прошёл удачно и мы выполнили всё, что запланировали.

В Питере холоднее? У нас большая страна, и везде разные климатические условия. Бывает, играешь матч на морозе, а потом следующую игру в том же Сочи, где сейчас тепло. Нам к таким изменениям не привыкать, тем более что в Петербурге на стадионе есть крыша.

Бельгию можем победить за счёт самоотдачи, командных действий и установки тренера. Если всё выполнять правильно, успех придёт. Будущее Евро в голове пока не держим. У нас есть два матча, и мы готовимся к ним. Задача одна — выиграть у Бельгии и занять первое место в группе.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   92 / 863
сегодня в 14:54
Удачи сборной России .
Honduras2010
Honduras2010 ответил Морозовский
   642 / 863
сегодня в 14:51
Это родственник, троюродный брат Фурсинки!
Лишь бы шашлыки умел мастырить, иначе никак.
Морозовский
Морозовский ответил Некошерная свинья
   4 / 863
сегодня в 14:38
Кто это?
Это родственник, троюродный брат Фурсинки!
Некошерная свинья
Некошерная свинья
   276 / 863
сегодня в 13:52
Кто это?
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