Законопроект о продаже пива планируют внести в Госдуму до конца года

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, который является автором законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах во время проведения официальных соревнований по футболу, заявил, что авторы законопроекта планируют внести его на рассмотрение в Госдуму до конца года.

Мы планируем внести законопроект до конца года. Мы дорабатываем всю систему с учетом замечаний. Сейчас законопроект в работе, создана рабочая группа. Активно обсуждаем закон с федерациями, встречались с представителями пивных компаний по их инициативе.