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Законопроект о продаже пива планируют внести в Госдуму до конца года

сегодня, 11:31

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, который является автором законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах во время проведения официальных соревнований по футболу, заявил, что авторы законопроекта планируют внести его на рассмотрение в Госдуму до конца года.

Мы планируем внести законопроект до конца года. Мы дорабатываем всю систему с учетом замечаний. Сейчас законопроект в работе, создана рабочая группа. Активно обсуждаем закон с федерациями, встречались с представителями пивных компаний по их инициативе.

Есть организации и ведомства, которые не очень заинтересованы в том, чтобы закон был принят. В первую очередь это Министерство здравоохранения, они переживают, что возникнет резкий скачок алкоголизации общества. У нас также прошло несколько консультаций с МВД. МВД важно, чтобы продажи пива не несли дополнительную угрозу безопасности на мероприятиях.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
   46 / 858
сегодня в 12:45
"В первую очередь это Министерство здравоохранения, они переживают, что возникнет резкий скачок алкоголизации общества." Да уж. Гиганты мысли у нас оказывается в Минздраве. Видимо тоже "в завтрашний день могут смотреть не только лишь все..."
злой зануда
злой зануда
   684 / 858
сегодня в 12:24
От пива на стадионе теплее не станет.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   239 / 858
сегодня в 12:21
Любой закон можно протащить, главное знать кому на "лапу" дать.
Морозовский
Морозовский ответил Т34
   4 / 858
сегодня в 11:51
Губит футбол не пиво, губит футбол судья!
    mihaluch
    mihaluch
       88 / 858
    сегодня в 11:50
    При Советах никакого закона о продаже пива не было, и пиво продавали и порядка на стадионах было в несколько раз больше.
    Морозовский
    Морозовский
       4 / 858
    сегодня в 11:49
    Закон сырой и не доработан! Поздней осенью и ранней весной лучше водочку под солёный огурчик!
    Т34
    Т34
       13 / 858
    сегодня в 11:41
    Губит футбол не пиво, губит футбол судья!
    Roman Borovikov
    Roman Borovikov
       39 / 858
    сегодня в 11:37
    Необходимо разрешать! На наш футбол без ста грамм не взлянешь)))
    drug01
    drug01
       67 / 858
    сегодня в 11:36
    Долго ждать.....
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