Алдонин: «Мне кажется, у Ганчаренко накипело»

Экс-футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал шумиху возникшую в связи с поведением главного тренера «армейцев» Виктора Ганчаренко в перерыве матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2).
Мне кажется, у Ганчаренко накипело, потому что раньше он особо не выражал своё недовольство судейскими решениями. Но, честно говоря, после первого тайма матча с «Сочи» у меня тоже возникли вопросы. В каждой игре можно по пять-шесть таких пенальти ставить — независимо от того, какие команды на поле.
Хотелось бы, чтобы судейство качественно улучшалось, потому что непоследовательные ошибки вызывают много вопросов. С учётом того, что нам помогает система VAR, кажется, что она ещё больше запутывает рефери. Поэтому всё дело в квалификации.
Напомним, что наставник ЦСКА был дисквалифицирован КДК РФС за «оскорбительное поведение в адрес судей».
Во втором те же судейские "ошибки" повторяются в наглую. Вот ВМГ и вскипел. Егоров Вилкова только пожурил)))))
Во втором те же судейские "ошибки" повторяются в наглую. Вот ВМГ и вскипел. Егоров Вилкова только пожурил)))))