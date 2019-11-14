Алдонин: «Мне кажется, у Ганчаренко накипело»

Экс-футболист ЦСКА и сборной России прокомментировал шумиху возникшую в связи с поведением главного тренера «армейцев» в перерыве матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2).

Мне кажется, у Ганчаренко накипело, потому что раньше он особо не выражал своё недовольство судейскими решениями. Но, честно говоря, после первого тайма матча с «Сочи» у меня тоже возникли вопросы. В каждой игре можно по пять-шесть таких пенальти ставить — независимо от того, какие команды на поле.