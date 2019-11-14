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Алдонин: «Мне кажется, у Ганчаренко накипело»

сегодня, 11:23

Экс-футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал шумиху возникшую в связи с поведением главного тренера «армейцев» Виктора Ганчаренко в перерыве матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2).

Мне кажется, у Ганчаренко накипело, потому что раньше он особо не выражал своё недовольство судейскими решениями. Но, честно говоря, после первого тайма матча с «Сочи» у меня тоже возникли вопросы. В каждой игре можно по пять-шесть таких пенальти ставить — независимо от того, какие команды на поле.

Хотелось бы, чтобы судейство качественно улучшалось, потому что непоследовательные ошибки вызывают много вопросов. С учётом того, что нам помогает система VAR, кажется, что она ещё больше запутывает рефери. Поэтому всё дело в квалификации.

Напомним, что наставник ЦСКА был дисквалифицирован КДК РФС за «оскорбительное поведение в адрес судей». 

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   76 / 858
сегодня в 12:35
Витя высказался обоснованно. Скока мона терпеть!!!
Ваня лучший
Ваня лучший
   18 / 858
сегодня в 12:22
А кстати это хорошая мысль ставить по пять, шесть пенальти в каждой игре за такие толчки. Контакт то был в воздухе, опоры на землю у них не было. Но повторю 5-6 пенальти за матч это круто. Желательно, чтобы только не в одни ворота
КЭТиК
КЭТиК
   141 / 858
сегодня в 12:21
Пар спустил - полегчало.
Footbolista
Footbolista
   6 / 858
сегодня в 12:02
У Вити пригорело...
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 858
сегодня в 11:56
Нервы ни к черту у него стали на фоне не лучшей игры коней. Гыгыгы
Виссарионович
Виссарионович
   28 / 858
сегодня в 11:55
У ЦСК без тренера есть шанс показать нормальную игру.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   54 / 858
сегодня в 11:48
В первом круге с Сочи судья Мешков "поплыл"( так он пояснил свои "ошибки" Егорову)
Во втором те же судейские "ошибки" повторяются в наглую. Вот ВМГ и вскипел. Егоров Вилкова только пожурил)))))
Морозовский
Морозовский
   4 / 858
сегодня в 11:33
Доколе?! Надоело Вите терпеть лазурный беспредел от названных братьев-друзелей!
Миша Вилков
Миша Вилков
   29 / 858
сегодня в 11:30
В первом круге с филиалом бомжей и бомжами свистели в пользу газпрома, во втором круге опять с филиалом бомжей. Совпадение? Не думаю. Приятного просмотра продажного чемпионата Дюкова.
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