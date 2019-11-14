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Комличенко: «Хотим вернуть должок сборной Бельгии»

сегодня, 13:24
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия16.11.2019 в 20:00 Не начался

Нападающий сборной России Николай Комличенко заявил, что футболисты национальной команды намерены добиться победы в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии и вернуть долг за поражение в первой игре.

Бельгия - хороший соперник. У меня нет никаких ожиданий, я просто готов на сто процентов. Было время подготовиться, тактические занятия были, по «физике» работали, разобрали соперника. Тут хорошая погода, в Питере почувствуем контраст по погоде, с удовольствием остался бы в Сочи.

Отношение тренера ко мне поменялось, меня уже лучше знают, от меня требуют не сбавлять, а только прибавлять. В группе с Бельгией будет почетно занять первое место, тем более что первый матч мы им проиграли, хотим выступить достойно и вернуть должок. Разговоров о том, выйду ли я на поле, не было.

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   138 / 863
сегодня в 14:01
Колян, какой именно?))
Да и ты вряд ли пока что-то должен "был" ))
time out
time out
   41 / 863
сегодня в 14:00
Хоть мало, да и говорят, что не вредно. Играть надо, а не болтать.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   222 / 863
сегодня в 13:55
Вряд ли даже на поле выйдет
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