Комличенко: «Хотим вернуть должок сборной Бельгии»

Нападающий сборной России заявил, что футболисты национальной команды намерены добиться победы в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии и вернуть долг за поражение в первой игре.

Бельгия - хороший соперник. У меня нет никаких ожиданий, я просто готов на сто процентов. Было время подготовиться, тактические занятия были, по «физике» работали, разобрали соперника. Тут хорошая погода, в Питере почувствуем контраст по погоде, с удовольствием остался бы в Сочи.

Отношение тренера ко мне поменялось, меня уже лучше знают, от меня требуют не сбавлять, а только прибавлять. В группе с Бельгией будет почетно занять первое место, тем более что первый матч мы им проиграли, хотим выступить достойно и вернуть должок. Разговоров о том, выйду ли я на поле, не было.