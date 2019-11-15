Депутат Лебедев: «Сборная России точно не будет валять дурака с Бельгией»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев дал свой прогноз на матч квалификации к Евро-2020 между сборными России и Бельгии.

Многие считают, что после выхода на Евро-2020 у сборной не осталось мотивации. Не согласен с этим. Уверен, что наша команда будет играть только на победу. Как минимум, их мотивацией станут наставления Черчесова, который хочет показать достойный уровень игры и подготовки команды. У нас более чем успешное выступление в этом отборочном цикле, беспроигрышная серия в огромном количестве матчей. Команда захочет себе и болельщикам продемонстрировать высокий уровень игры. Сама по себе победа над Бельгией в Санкт-Петербурге — это еще одна мотивация. Уверен, что стадион будет полный, а мы знаем, как в Питере любят болеть. Все придут. Да еще и Дзюба на родном стадионе не может не забить. Тем более первое место в группе лучше, чем второе. Ребята точно не будут валять дурака.

Скажется ли потеря Головина и Черышева? Линяя полузащиты укомплектована хорошо, и у Черчесова большой выбор игроков на эти позиции. Конечно, любая потеря — это потеря. Головин и Черышев хорошо выступали в этом цикле, играли почти во всех матчах и отмечались результативными действиями — либо гол, либо пас у них был. Но у Черчесова не будет проблем. Восстановился Леша Миранчук, он прекрасно сыграл за «Локомотив» и, думаю, именно он завтра выйдет в основе. Черчесов справится с потерей двух игроков.