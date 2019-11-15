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Депутат Лебедев: «Сборная России точно не будет валять дурака с Бельгией»

сегодня, 12:40
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавтра в 20:00 Не начался

Депутат Госдумы Игорь Лебедев дал свой прогноз на матч квалификации к Евро-2020 между сборными России и Бельгии.

Многие считают, что после выхода на Евро-2020 у сборной не осталось мотивации. Не согласен с этим. Уверен, что наша команда будет играть только на победу. Как минимум, их мотивацией станут наставления Черчесова, который хочет показать достойный уровень игры и подготовки команды. У нас более чем успешное выступление в этом отборочном цикле, беспроигрышная серия в огромном количестве матчей. Команда захочет себе и болельщикам продемонстрировать высокий уровень игры. Сама по себе победа над Бельгией в Санкт-Петербурге — это еще одна мотивация. Уверен, что стадион будет полный, а мы знаем, как в Питере любят болеть. Все придут. Да еще и Дзюба на родном стадионе не может не забить. Тем более первое место в группе лучше, чем второе. Ребята точно не будут валять дурака.

Скажется ли потеря Головина и Черышева? Линяя полузащиты укомплектована хорошо, и у Черчесова большой выбор игроков на эти позиции. Конечно, любая потеря — это потеря. Головин и Черышев хорошо выступали в этом цикле, играли почти во всех матчах и отмечались результативными действиями — либо гол, либо пас у них был. Но у Черчесова не будет проблем. Восстановился Леша Миранчук, он прекрасно сыграл за «Локомотив» и, думаю, именно он завтра выйдет в основе. Черчесов справится с потерей двух игроков.

Отметим, что Головин, похоже, все-таки сможет выйти на поле. Александр тренируется в общей группе

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Все комментарии
Знатог
Знатог
   307 / 863
сегодня в 14:11
А где мнения остальных депутатов?
Юрниекс
Юрниекс
   140 / 863
сегодня в 14:08
А кого интересует мнение этого клоуна? Тоже мне великий футбольный эксперт..
beefs
beefs
   169 / 863
сегодня в 13:59
Скоро увидим...
alex074
alex074
   224 / 863
сегодня в 13:06
Как не будут валять дурака?!?! Аааа, они будут валять Дзюбу...
Остапчук 67
Остапчук 67
   390 / 863
сегодня в 13:02
Напомнил о себе.
cska plus
cska plus
   7 / 863
сегодня в 12:54
Футбольное поле не место для валяния дурака.
drug01
drug01
   62 / 863
сегодня в 12:47
Эта игра покажет наш рейтинг!
Бубнин
Бубнин
   854 / 863
сегодня в 12:47
Налил воды депутат..
mihaluch
mihaluch
   107 / 863
сегодня в 12:46
Жиришонок опять какую-то херню гонит.
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