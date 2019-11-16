Газизов: «Мы все будем поддерживать судейские реформы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал судейские реформы в российском футболе.

Одним из решений в рамках судейской реформы стало назначение на пост председателя судейского комитета РФС генерального директора «Сбербанк Капитал» Ашота Хачатурянца, сменившего на этой должности Николая Левникова.

Президент РФС заявлял, что будут системные изменения в судейском корпусе, поэтому начинается и движется. Моё мнение — это правильно, для нас это важно. Новому человеку будет не сразу легко, но то, что он очень серьёзный менеджер и зарекомендовал себя как человек честный и ответственный, вселяет огромные надежды, что будут большие перемены.

Но это будет, естественно, не сразу, потому что это большая работа всех, кто задействован в футболе. Поэтому мы все будем это поддерживать.