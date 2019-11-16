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Газизов: «Мы все будем поддерживать судейские реформы»

сегодня, 16:06

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал судейские реформы в российском футболе. 

Одним из решений в рамках судейской реформы стало назначение на пост председателя судейского комитета РФС генерального директора «Сбербанк Капитал» Ашота Хачатурянца, сменившего на этой должности Николая Левникова.

Президент РФС заявлял, что будут системные изменения в судейском корпусе, поэтому начинается и движется. Моё мнение — это правильно, для нас это важно. Новому человеку будет не сразу легко, но то, что он очень серьёзный менеджер и зарекомендовал себя как человек честный и ответственный, вселяет огромные надежды, что будут большие перемены.

Но это будет, естественно, не сразу, потому что это большая работа всех, кто задействован в футболе. Поэтому мы все будем это поддерживать.

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ermak6848
ermak6848
   74 / 855
сегодня в 17:42
" Время покажет " программа Первый канал ТВ...
Багор
Багор
сегодня в 16:51
Покуда делают подарки симоняну на день рождения или к юбилею железной дороги в виде чемпионств, все потуги будут напрасны.
cska plus
cska plus
   8 / 855
сегодня в 16:30
Назачение федуновского Ашота это не реформа.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   207 / 855
сегодня в 16:23
Социальную болезнь под названием коррупция будет лечить абсолютно незаинтересованное лицо по имени Ашот.
Питер Ман
Питер Ман
   57 / 855
сегодня в 16:18
Вся страна поддерживает, ибо судейство на данный момент доведено Федуном до ручки, хуже уже не будет
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