Медведев: «Ошибиться может каждый арбитр, но нужно исключить предвзятость»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассуждает о зарплатах судей в России.

Небольшая зарплата судей? Я могу сказать, что когда мы работали в хоккее по этому вопросу, то мы сделали две вещи. Мы сделали систему квалификации судейства, сетку заработной платы и премиальных. А главное — сделали так, чтобы была исключена предвзятость. Ошибиться может каждый, но главное, чтобы не было этой предвзятости. Одновременно с этим была построена система подготовки молодых судей в МХЛ и ВХЛ. Оплата труда была напрямую связана с качеством судейства, заключение которому давали профессиональные оценочные комиссии. Мы внимательно прислушивались к публичному мнению.