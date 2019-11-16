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Медведев: «Ошибиться может каждый арбитр, но нужно исключить предвзятость»

сегодня, 16:03

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассуждает о зарплатах судей в России.

Небольшая зарплата судей? Я могу сказать, что когда мы работали в хоккее по этому вопросу, то мы сделали две вещи. Мы сделали систему квалификации судейства, сетку заработной платы и премиальных. А главное — сделали так, чтобы была исключена предвзятость. Ошибиться может каждый, но главное, чтобы не было этой предвзятости. Одновременно с этим была построена система подготовки молодых судей в МХЛ и ВХЛ. Оплата труда была напрямую связана с качеством судейства, заключение которому давали профессиональные оценочные комиссии. Мы внимательно прислушивались к публичному мнению.

Ясно, что болельщики проигравшей команды в основном недовольны судейством. Но объективный болельщик всегда даст правильное заключение, поэтому это дело не быстрое, но возможное. Я знаю, что РФС и лига озабочены этой задачей. Уверен, что с учетом внимания к этой теме, у нас будет прогресс. А кадровые изменения, надеюсь, послужат тому, что эти изменения наступят быстрее.

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Все комментарии
Petr Makovenko
Petr Makovenko
сегодня в 17:53
Эт точно!!!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил mihaluch
   15 / 855
сегодня в 17:33
А ещё лучше один в форме одной команды, а второй - другой. Да?
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   40 / 855
сегодня в 17:12
"Ошибиться может каждый" - но не против Зенита))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 855
сегодня в 17:08
А за ошибки их никто и не критикует.....
Гнев и злоба у люда всевидящего на судей за откровенную раздачу очков...."нужным" командам....вне зависимости от названия......

Доказать предвзятость почти невозможно ...но и терпеть - себя не уважать...
И посему - остается один выход - разогнать весь этот "междусобойчик"...с запретом в ближайшие 30 лет этим типам вообще приближаться к футболу...
ДАША Д
ДАША Д
   128 / 855
сегодня в 16:54
Судьи даже ВАР перехитрят.
mihaluch
mihaluch
   96 / 855
сегодня в 16:51
А может сделать как в хоккее два главных судьи, один на одной половине поля, другой на другой.
Рефери
Рефери ответил Байкал-38.
   675 / 855
сегодня в 16:45
"презвзятость" Может предвзятость?
поправили, спасибо
EAGinLE
EAGinLE ответил Байкал-38.
   75 / 855
сегодня в 16:43
Трезвятость ...... :)
EAGinLE
EAGinLE
   75 / 855
сегодня в 16:42
А как эти понятия различить ?
beloff
beloff
сегодня в 16:40
В названии темы "очепятка"
Т34
Т34
   14 / 855
сегодня в 16:40
Чего клубы жалуются? Ну бывают ошибки! Главное, чтобы не было предвзятости в адрес зенита, он у нас флагман.
cska plus
cska plus
   8 / 855
сегодня в 16:30
Медведев, давай поговорим про вилкова.
Байкал-38.
Байкал-38.
   66 / 855
сегодня в 16:27
"презвзятость"

Может предвзятость?
Байкал-38
Байкал-38
   44 / 855
сегодня в 16:25
Медведев: «Ошибиться может каждый арбитр, наши не ошибаются! Они точно выполняют наши установки и приказы...»
Zimmer
Zimmer
   618 / 855
сегодня в 16:15
Ошибки бывают везде, вот и в заголовке тоже ошибка, в последнем слове.
drug01
drug01
   85 / 855
сегодня в 16:12
Ошибки бывают разные!!!!
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