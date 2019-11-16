Медведев: «Ошибиться может каждый арбитр, но нужно исключить предвзятость»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассуждает о зарплатах судей в России.
Небольшая зарплата судей? Я могу сказать, что когда мы работали в хоккее по этому вопросу, то мы сделали две вещи. Мы сделали систему квалификации судейства, сетку заработной платы и премиальных. А главное — сделали так, чтобы была исключена предвзятость. Ошибиться может каждый, но главное, чтобы не было этой предвзятости. Одновременно с этим была построена система подготовки молодых судей в МХЛ и ВХЛ. Оплата труда была напрямую связана с качеством судейства, заключение которому давали профессиональные оценочные комиссии. Мы внимательно прислушивались к публичному мнению.
Ясно, что болельщики проигравшей команды в основном недовольны судейством. Но объективный болельщик всегда даст правильное заключение, поэтому это дело не быстрое, но возможное. Я знаю, что РФС и лига озабочены этой задачей. Уверен, что с учетом внимания к этой теме, у нас будет прогресс. А кадровые изменения, надеюсь, послужат тому, что эти изменения наступят быстрее.
Гнев и злоба у люда всевидящего на судей за откровенную раздачу очков...."нужным" командам....вне зависимости от названия......
Доказать предвзятость почти невозможно ...но и терпеть - себя не уважать...
И посему - остается один выход - разогнать весь этот "междусобойчик"...с запретом в ближайшие 30 лет этим типам вообще приближаться к футболу...
Гнев и злоба у люда всевидящего на судей за откровенную раздачу очков...."нужным" командам....вне зависимости от названия......
Доказать предвзятость почти невозможно ...но и терпеть - себя не уважать...
И посему - остается один выход - разогнать весь этот "междусобойчик"...с запретом в ближайшие 30 лет этим типам вообще приближаться к футболу...
Может предвзятость?
Может предвзятость?