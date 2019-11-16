Григорян: «Ганчаренко - гений в российском футболе»

Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян рассказал о футбольных гениях тренерского цеха в России.
Если бы я был болельщиком, сказал бы, что в России работает совершенно гениальный тренер. И это Ганчаренко. Как профессионал и его коллега, уверен, что Витя не затерялся бы в любой серьезной европейской команде. Знаний и менталитета ему хватит. Давайте Сёмина вынесем за скобки. Палыч — колоссальная фигура, другой уровень, и сопоставлять с другими его нельзя. Из остальных пятнадцати Ганчаренко — однозначный номер один. На втором месте уверенно идет Карпин.
Ранее Александр Григорян рассказал о своем уходе из «Тамбова».
игравших под его патронажем . Что Луч, что Анжи,что Тамбов физически
были готовы отыграть и по 120 минут, если это понадобится.....Это было...
.....Однако на этом его преимущества и закончились : тактика караван-сарай,
везде и всюду Я, Я, Я, раздраи с болелами, непонимание игроками его схем,
а так же завершающих действий в атаке и осмысленных действий в обороне,
и серии поражении по 5-6 матчей подряд, мало кому в руководстве такое понравится..
игравших под его патронажем . Что Луч, что Анжи,что Тамбов физически
были готовы отыграть и по 120 минут, если это понадобится.....Это было...
.....Однако на этом его преимущества и закончились : тактика караван-сарай,
везде и всюду Я, Я, Я, раздраи с болелами, непонимание игроками его схем,
а так же завершающих действий в атаке и осмысленных действий в обороне,
и серии поражении по 5-6 матчей подряд, мало кому в руководстве такое понравится..
Гений в Российском футболе уже есть-Газаев рас, Слуцкий-два ))
Гений в Российском футболе уже есть-Газаев рас, Слуцкий-два ))
Просто представьте, болельщики ЦСКА, что бы было, если бы тренером у вас был физрук Сережа, которому кажется, что он до сих пор в "Уфе")
Просто представьте, болельщики ЦСКА, что бы было, если бы тренером у вас был физрук Сережа, которому кажется, что он до сих пор в "Уфе")