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Григорян: «Ганчаренко - гений в российском футболе»

сегодня, 14:57

Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян рассказал о футбольных гениях тренерского цеха в России.

Если бы я был болельщиком, сказал бы, что в России работает совершенно гениальный тренер. И это Ганчаренко. Как профессионал и его коллега, уверен, что Витя не затерялся бы в любой серьезной европейской команде. Знаний и менталитета ему хватит. Давайте Сёмина вынесем за скобки. Палыч — колоссальная фигура, другой уровень, и сопоставлять с другими его нельзя. Из остальных пятнадцати Ганчаренко — однозначный номер один. На втором месте уверенно идет Карпин.

Ранее Александр Григорян рассказал о своем уходе из «Тамбова».

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   32 / 860
сегодня в 16:20
Гением стать не трудно, когда за спиной торчит нос Гинера. Вот гений, всем гениям). По Семаку тоже все неоднозначно, да и Палыча, в принципе в этот же ряд можно поставить, но старость уважать надо. По большому гениев-тренеров нет у нас в росфутболе. Язык не поворачивается назвать тренера гением, когда его команда проигрывает со счётом, сколько пальцев на одной руке, далеко не сильному клубу в Европе. Понятие гений, это абсолютно лучший, добивающийся всего сам, своими знаниями, без поддержки из вне. Для РПЛ, скорее всего подойдёт "хороший", "плохой".
Питер Ман
Питер Ман
   59 / 860
сегодня в 16:17
У Григоряна есть чувство юмора)
Footbolista
Footbolista
   12 / 860
сегодня в 16:04
Гений по тамбовским меркам...
Baggio R.
Baggio R. ответил unoejk
   230 / 860
сегодня в 16:04
Вы, прям, как FA с Бернарду Силвой. Может, пользователям самим считать, что является для них оскорблением, а что нет?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Sunny.
   6 / 860
сегодня в 16:03
Причем тут финансы , провал по всем фронтам и игра не поставлена за 3 года. Провал и в чемпионате и вообще где не провал с ним ?
Окей. А с кем ему игру ставить, с Васиным? У него сейчас в обойме половина юнцов. Ты сам над Обляковым смеешься.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил unoejk
   16 / 860
сегодня в 15:47
Добрый день. Это однозначно оскорбление. Если есть комментарий где то же самое в сторону пользователя осталось не удалённым, то надо исправить.
Понял, спасибо, учту
unoejk
unoejk ответил Ваня лучший
   102 / 860
сегодня в 15:46
По поводу бана 14.11 в 22.22. Почему иногда термин "базарная баба" не вызывает отторжения, а иногда вызывает. Вроде это литературный термин, применим к горластым женщинам на рынке, со своей логикой и методикой споров.?
Добрый день. Это однозначно оскорбление. Если есть комментарий где то же самое в сторону пользователя осталось не удалённым, то надо исправить.
unoejk
unoejk ответил Sunny.
   102 / 860
сегодня в 15:42
Я ответил на вопрос. У вас половина каждого комментария - провокация, что у нас не приветствуется. А ссылка на правила - полезна, почитайте пожалуйста. Вопрос закрыт.
Лиговский
Лиговский
сегодня в 15:41
Когда 7-0 будут позориться, тогда задумаются.
obana777
obana777
   64 / 860
сегодня в 15:41
Неужели в российском футболе есть еще гении, кроме Григоряна? Трудно поверить!
Sunny.
Sunny. ответил Так Себе Аналитик
   411 / 860
сегодня в 15:40
У ЦСКА достаточно скромные финансы. По сути провал только в ЛЕ большой, но эта ЛЕ не так нужна сейчас ЦСКА, потому что заработать там только в плей-офф реально, а там уже сейчас мощные команды, и пройти так и так сильно не получится.
Сравнивать с Лудогорцем и Ференцкварош по финансам ?)) Он же крутой тренер для вас, нет ?
Ваня лучший
Ваня лучший
   16 / 860
сегодня в 15:40
По поводу бана 14.11 в 22.22. Почему иногда термин "базарная баба" не вызывает отторжения, а иногда вызывает. Вроде это литературный термин, применим к горластым женщинам на рынке, со своей логикой и методикой споров.?
Sunny.
Sunny. ответил Так Себе Аналитик
   411 / 860
сегодня в 15:38
У ЦСКА достаточно скромные финансы. По сути провал только в ЛЕ большой, но эта ЛЕ не так нужна сейчас ЦСКА, потому что заработать там только в плей-офф реально, а там уже сейчас мощные команды, и пройти так и так сильно не получится.
Причем тут финансы , провал по всем фронтам и игра не поставлена за 3 года. Провал и в чемпионате и вообще где не провал с ним ?
mihaluch
mihaluch
   97 / 860
сегодня в 15:35
Ганчаренко конечно талантливый тренер, но любому таланту нужны условия для выполнения своих замыслов.
NAZAR 007
NAZAR 007
   671 / 860
сегодня в 15:32
В чем Вандефульному точно не откажешь, так в хорошей "физике" команд ,
игравших под его патронажем . Что Луч, что Анжи,что Тамбов физически
были готовы отыграть и по 120 минут, если это понадобится.....Это было...
.....Однако на этом его преимущества и закончились : тактика караван-сарай,
везде и всюду Я, Я, Я, раздраи с болелами, непонимание игроками его схем,
а так же завершающих действий в атаке и осмысленных действий в обороне,
и серии поражении по 5-6 матчей подряд, мало кому в руководстве такое понравится..
Т34
Т34
   14 / 860
сегодня в 15:32
Все крутые выходят из Уфы. Прямо кузница! Масса игроков, рассасывающихся по по клубам РПЛ, тренеры Гончаренко, Семак, кто там следующий? А сама Уфа постоянно дергается в нижней части турнирной таблицы. В общем, какая кузница, такие и гении.
unoejk
unoejk ответил Sunny.
   102 / 860
сегодня в 15:27
Добрый день. По вопросам к модератору только в тег. А флудить и приставать к модераторам - плохо. В правилах пункт 5.2: https://www.soccer.ru/rules
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Sunny.
   6 / 860
сегодня в 15:26
все го то три года прошло , еще немного надо поверить и ЦСКА станет Уфой!
У ЦСКА достаточно скромные финансы. По сути провал только в ЛЕ большой, но эта ЛЕ не так нужна сейчас ЦСКА, потому что заработать там только в плей-офф реально, а там уже сейчас мощные команды, и пройти так и так сильно не получится.
VV V
VV V
   212 / 860
сегодня в 15:24
Карпин повзрослел......, а я помню, когда выводил Спартак в Лужниках, был в петушиных джинсах и с ремнём на половину петушиных джинсов.....
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   210 / 860
сегодня в 15:22
а нам нужен гений в мировом футболе :(
Гений в Российском футболе уже есть-Газаев рас, Слуцкий-два ))
Sunny.
Sunny. ответил Так Себе Аналитик
   411 / 860
сегодня в 15:18
А я согласен с Григоряном. Как бы не ругали Ганчаренко, я уверен, что ЦСКА пройдет через этот относительно неудачный период с ним и станет сильнее. Просто представьте, болельщики ЦСКА, что бы было, если бы тренером у вас был физрук Сережа, которому кажется, что он до сих пор в "Уфе")
все го то три года прошло , еще немного надо поверить и ЦСКА станет Уфой!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   6 / 860
сегодня в 15:12
А я согласен с Григоряном. Как бы не ругали Ганчаренко, я уверен, что ЦСКА пройдет через этот относительно неудачный период с ним и станет сильнее.

Просто представьте, болельщики ЦСКА, что бы было, если бы тренером у вас был физрук Сережа, которому кажется, что он до сих пор в "Уфе")
VIPded
VIPded
   63 / 860
сегодня в 15:09
Удачи Виктору с ЦСКА!!!
mangoх12
mangoх12
   35 / 860
сегодня в 15:09
ахахахха точно такой же "гений" как ты )))), лузер всегда нахваливает такого же лузера - рыбак рыбака видит издалека) Спасибо Григорян , приоткрыл верующим глаза))
Армейская душа
Армейская душа
   47 / 860
сегодня в 15:07
У меня только одна претензия к Вите - где реализация? А лай свиней - так он всегда был, зависть их безгранична
drug01
drug01
   86 / 860
сегодня в 15:06
Саша верно молвит!
МКС
МКС
   501 / 860
сегодня в 15:05
Впервые согласен с манго
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   165 / 860
сегодня в 15:05
Зато местные "специалисты" записали его в физруки
cska plus
cska plus
   8 / 860
сегодня в 15:03
Тут с Александром трудно спорить.
mangoх12
mangoх12
   35 / 860
сегодня в 15:03
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