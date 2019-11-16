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Григорян: «Дзюба - лучший игрок в России»

сегодня, 15:50

Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба является лучшим игроком чемпионата России.

Семаку нужно время, чтобы приобрести опыт и навыки, необходимые тренеру топ-уровня. Кроме того, в «Зените» очень специфичная ситуация. Дзюба — лидер команды и лучший игрок в России. Это ограничивает тренерское видение Семака. Я могу объяснить почему. Артем в расцвете сил, играет эффективно и так, как ему нужно. Но чтобы совершенствовать игру в топ-клубе, нужно, чтобы каждый футболист играл так, как видит тренер. Дзюба сегодня — это человек, который делает результат. Но с другой стороны, он ограничивает возможности тренера в плане развития игры. Артем очень независим.

Ранее Александр Григорян рассказал о футбольных гениях тренерского цеха в России.

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