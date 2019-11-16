Медведев - о Егорове: «Он ведь не выходит на поле и не судит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал судейские реформы в российском футболе.

Эти изменения сделаны не извне, а изнутри, поэтому эту тему нужно обсуждать с РФС . Мы желаем, чтобы данные решения привели к улучшению работы судейского корпуса с учетом повсеместного введения VAR . Хочу пожелать успехов в этом деле.

Работа Егорова? Сам Егоров не выходит на поле и не судит, он работает на своей должности. Сейчас функции разделены, посмотрим, как это будет действовать. Судейство — горящая тема, но новых судей за одну ночь мы не родим. Надо работать, вся вертикаль должна быть нацелена на то, чтобы молодые судьи получали опыт с самого низа, с юношеского футбола и дальше росли.