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Медведев - о Егорове: «Он ведь не выходит на поле и не судит»

сегодня, 16:02

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал судейские реформы в российском футболе.

Эти изменения сделаны не извне, а изнутри, поэтому эту тему нужно обсуждать с РФС. Мы желаем, чтобы данные решения привели к улучшению работы судейского корпуса с учетом повсеместного введения VAR. Хочу пожелать успехов в этом деле.

Работа Егорова? Сам Егоров не выходит на поле и не судит, он работает на своей должности. Сейчас функции разделены, посмотрим, как это будет действовать. Судейство — горящая тема, но новых судей за одну ночь мы не родим. Надо работать, вся вертикаль должна быть нацелена на то, чтобы молодые судьи получали опыт с самого низа, с юношеского футбола и дальше росли.

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andreika20133
andreika20133 ответил cska plus
   360 / 855
сегодня в 17:04
На защиту СВОЕГО встал.
А может твоего--- Кто знает.............................
cska plus
cska plus
   8 / 855
сегодня в 16:26
На защиту СВОЕГО встал.
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