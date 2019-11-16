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Григорян: «Судейство — очень болезненная тема для нашего футбола»

сегодня, 15:45

Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян рассказал о проблемах судейства в российском чемпионате.

Никогда не высказывался на эту тему, но, пожалуй, скажу. Я прошел через матчи, вроде того, что был с «Крыльями Советов», где нам просто взяли и открутили голову. Назначили пенальти в наши ворота за нарушение, которое сделал Канунников на Токазове. Токазова наказали желтой карточкой и решили исход матча. Так вот. Удивительно, но в этом сезоне очень часто стали откручивать головы. Думаю, Дюков — фигура, при которой это дальше продолжаться не может. Очевидно, что он наведет порядок. И тут требуются радикальные меры. Судейство — очень болезненная тема для нашего футбола. Не наведя порядок в этой сфере, нет никакого смысла говорить об уровне чемпионата и качества игры в целом. Есть матчи, где результат определяют пристрастия арбитра. Это неприемлемо.
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cska1948
cska1948
   50 / 860
сегодня в 16:08
"...Думаю, Дюков — фигура, при которой это дальше продолжаться не может. Очевидно, что он наведет порядок..."
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Информация к размышлению: Дюков стал президентом РФС в феврале 2019 года. Такова бардака в судействе, как в текущем сезоне, в РПЛ ещё не было.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   777 / 860
сегодня в 15:49
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