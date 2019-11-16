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Юрист - о долгах в «Ростове»: «Все может закончиться реальным сроком»

сегодня, 16:00

Спортивный юрист Артём Пацев рассказал, что может грозить «Ростову» за долги по зарплате перед сотрудниками.

Практика по 145-й статье Уголовного Кодекса говорит о том, что руководитель организации привлекается к ответственности, если он не уплачивает зарплату, но возможность выплачивать её у него есть. Например, когда кто-то должен кампании, но она специально не истребует эти деньги. Или когда деньги есть, но тратятся они не на зарплату, а на что-то ещё.

Дела о невыплате зарплат в целом часто заканчиваются сроками. Это не очень сложные дела для расследований. Достаточно много случаев, когда люди получали условные и даже реальные сроки.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 855
сегодня в 17:18
Да какие сроки...))
Зарплату то задержали не московскому чиновнику или водителю Первого канала.....
....знать и сроков не будет...
ДСА
ДСА
   143 / 855
сегодня в 16:53
Похоже Ростову недолго осталось.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
сегодня в 16:53
Смешно сказал, тут ему не Италия.
cska plus
cska plus
   8 / 855
сегодня в 16:26
На что то серьёзное намекает юрист.
VIPded
VIPded
   61 / 855
сегодня в 16:16
Будет интересно...
Трезвый повар
Трезвый повар
   184 / 855
сегодня в 16:05
В футболе такого прецендента ещё не было и врятли будет
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