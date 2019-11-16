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Мостовой: «Разве у нас есть кто-то, кто сравним с Азаром и Лукаку?»

вчера, 23:29
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение национальной команды в матче с Бельгией.

В первом тайме Бельгия не на больших скоростях за счёт класса и мастерства использовала все свои моменты. Наши не могли создать ничего, кроме одного прострела. Бросались в глаза мощь и хладнокровие бельгийцев. Игра должна была быть в удовольствие, потому что обе команды уже вышли на турнир. У бельгийцев получился первый тайм, а у нас нет.

Во втором тайме у сборной России пошли логичные изменения, потому что счёт уже был 0:3. Надо было снять кого-то, чтобы кто-то вышел и изменил игру. Этим игроком был Бакаев. Хорошо вышел. Он в одиночку всё время взрывался, открывался, бежал.

Мы не можем против таких соперников играть, потому что класс футболистов другой. Разве у нас есть кто-то, кто сравним с Азаром, Де Брюйне, Лукаку? После чемпионата мира все были в восторге от уровня нашей сборной, а почему? Мы ничего не сделали. Просто вышли из группы, из которой надо было выходить. Головина и Черышева не хватало. Две ключевые фигуры в сборной. Они как раз те, кто забивают и отдают.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Морозовский
   2 / 885
сегодня в 01:07
Есть! Геша, вон, Орлов, трещит, что в "зене" одни звёзды!
Ага!!! Только без мощного телескопа их абсолютно не видно.
Leha-ha50
Leha-ha50
   2 / 885
сегодня в 01:04
Дениса и Сани не хватало, а если к ним Бакаева добавить , то будет замечательное трио, плюс про брата Алексея не стоит забывать.
С составом бармалей явно сегодня оплошал!!!
Александр Рябов
Александр Рябов
   362 / 885
сегодня в 00:55
Есть Головин, но он пока ещё молодой. Но возможно в будущем тащить команду к высоким результатам ещё будет. А звёзды - это пахари на самом деле, по характеру, среди наших футболистов таких мало.
Морозовский
Морозовский
   3 / 885
сегодня в 00:37
Есть! Геша, вон, Орлов, трещит, что в "зене" одни звёзды!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   207 / 885
сегодня в 00:20
Больные паховые кольца постоянно мешали Саньку играть за Россию, внезапно исцеляясь перед играми Сельты. Зато теперь никакие кольца не мешают ему нести вдохновенную ахинею..
Footbolista
Footbolista
   12 / 885
вчера в 23:38
С Лукакой вообще и не близко...все беленькие...
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