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Габулов: «Поражение от Бельгии не показывает наш уровень»

вчера, 23:39
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал поражение национальной команды в матче с Бельгией.

Это поражение не показывает наш уровень, просто неудачная игра, особенно по результату. Где-то стечение обстоятельств, бельгийцы забили всё что создали. У нас были хорошие возможности, но не забили. Тренерский штаб сделает правильные выводы.

Ошибки Гильерме при голах в ближний угол? С трибуны, где я сидел, было не очень хорошо видно эти эпизоды. Но мне показалось, что Гильерме, как вратарь сборной России, может выручать в таких моментах.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
   305 / 885
сегодня в 01:11
конечно, ваш уровень показывает победа над Сан-Марино
time out
time out
   39 / 885
сегодня в 00:34
Это поражение показывает, что пока у нас будут лучшими игроками страны дзюбы, нас будут унижать команды на классе, как это сделали бельгийцы.
Морозовский
Морозовский
   3 / 885
вчера в 23:57
А вот на стадионе "ЦСКА" с любой точки всё как на ладони! Специально сборную на "батут" загнали, чтобы позора меньше видно было!
старый слонище
старый слонище
   534 / 885
вчера в 23:55
Стечение обстоятельств?Иногда лучше молчать,чем говорить...
астап бендер
астап бендер
   211 / 885
вчера в 23:52
Габулов,а чё показывает?
Морозовский
Морозовский
   3 / 885
вчера в 23:50
Володя смотрел игру по транзистору ВЭФ.
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