Габулов: «Поражение от Бельгии не показывает наш уровень»

Бывший вратарь сборной России прокомментировал поражение национальной команды в матче с Бельгией.

Это поражение не показывает наш уровень, просто неудачная игра, особенно по результату. Где-то стечение обстоятельств, бельгийцы забили всё что создали. У нас были хорошие возможности, но не забили. Тренерский штаб сделает правильные выводы.

Ошибки Гильерме при голах в ближний угол? С трибуны, где я сидел, было не очень хорошо видно эти эпизоды. Но мне показалось, что Гильерме, как вратарь сборной России, может выручать в таких моментах.