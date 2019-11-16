Витсель: «Во втором тайме сборная России показала хороший футбол»

Полузащитник сборной Бельгии прокомментировал победу над Россией.

Сборная России хорошо играла после перерыва. Мы очень хорошо провели первую половину, забили три гола, а второй тайм для нас был немного сложнее. Может быть, нам стоило больше контролировать мяч. Для нас было важно сегодня победить. Несмотря на то, что уже до игры было понятно, что мы вышли на Евро, мы хотели победить. Во втором тайме было сложно, мы показали хороший настрой, и это действительно важно.

Что касается уровня сборной России, то они хороши. Дома нам с ними было играть проще. В Питере была отличная атмосфера, полный стадион, и сегодня они боролись больше. Они показали лучшую сторону себя во втором тайме.