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Витсель: «Во втором тайме сборная России показала хороший футбол»

вчера, 23:43
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал победу над Россией.

Сборная России хорошо играла после перерыва. Мы очень хорошо провели первую половину, забили три гола, а второй тайм для нас был немного сложнее. Может быть, нам стоило больше контролировать мяч. Для нас было важно сегодня победить. Несмотря на то, что уже до игры было понятно, что мы вышли на Евро, мы хотели победить. Во втором тайме было сложно, мы показали хороший настрой, и это действительно важно.

Что касается уровня сборной России, то они хороши. Дома нам с ними было играть проще. В Питере была отличная атмосфера, полный стадион, и сегодня они боролись больше. Они показали лучшую сторону себя во втором тайме.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   3 / 885
сегодня в 00:31
Витсилю деньжат бомжи за интервью подкинули!
Морозовский
Морозовский ответил Project Pandora
   3 / 885
сегодня в 00:27
"Сборная России во втором тайме показывала хороший футбол". А по какому каналу показывали?
"Зенит-ТВ"! Орлов комменторовал.
Project Pandora
Project Pandora
   105 / 885
вчера в 23:53
"Сборная России во втором тайме показывала хороший футбол". А по какому каналу показывали?
Wolf77785
Wolf77785
   172 / 885
вчера в 23:46
И ты был хорош!
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