Пятов: «По всем показателям с Сербией была равная игра»

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал ничью в заключительном матче отборочного цикла против команды Сербии. Напомним, что украинская сборная спаслась от поражения на последней минуте матча.
У сборной Сербии хорошие футболисты, мы неоднократно это говорили. Они тоже хотели выиграть, но в итоге — боевая ничья. К тому же, по всем показателям была равная игра.
Что касается пропущенных мячей, то всегда можно спасти ворота. Если бы знал, то конечно бы постарался, но это такое. Проанализируем.
Отметим, что Андрей стал лидером по количеству матчей за сборную Украины среди вратарей.