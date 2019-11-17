Пятов: «По всем показателям с Сербией была равная игра»

Голкипер сборной Украины прокомментировал ничью в заключительном матче отборочного цикла против команды Сербии. Напомним, что украинская сборная спаслась от поражения на последней минуте матча.

У сборной Сербии хорошие футболисты, мы неоднократно это говорили. Они тоже хотели выиграть, но в итоге — боевая ничья. К тому же, по всем показателям была равная игра.

Что касается пропущенных мячей, то всегда можно спасти ворота. Если бы знал, то конечно бы постарался, но это такое. Проанализируем.