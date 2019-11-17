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Чехия уступила Болгарии

сегодня, 21:54
БолгарияЛоготип футбольный клуб Болгария1 : 0Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Сборная Чехии уступила команде Болгарии в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Чехия (15 очков) располагается на втором месте в своей группе, Болгария (6 очков) - предпоследняя.

София, стадион Васил Левски

Болгария - Чехия 1:0 (0:0)
Гол: Божиков 56

Болгария: Георгиев, Попов, Терзиев, Божиков, Занев, Костадинов, Малинов (Цветков 88), Десподов (Краев 69), Попов, Вандерсон (Неделев 73), Марселиньо
Главный тренер: Дерменджиев Георги.

Чехия: Коларж, Кадержабек, Челустка, Кудела, Борил, Соучек, Крал (Гушбауэр 71), Шевчик (Масопуст 66), Дарида, Янкто, Ондрашек (Долежал 79)
Главный тренер: Шилхави Ярослав.

Предупреждения: Костадинов 50, Кудела 64, G. Georgijev 90+2, Янкто 90+3

В параллельном матче Англия разгромила Косово.

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Все комментарии
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 22:40
Болгарию с победой!
VIPded
VIPded
   71 / 863
сегодня в 22:24
Сколько же ставок слетело... )))
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