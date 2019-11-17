Чехия уступила Болгарии

Сборная Чехии уступила команде Болгарии в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Чехия (15 очков) располагается на втором месте в своей группе, Болгария (6 очков) - предпоследняя.
София, стадион Васил Левски
Болгария - Чехия 1:0 (0:0)
Гол: Божиков 56
Болгария: Георгиев, Попов, Терзиев, Божиков, Занев, Костадинов, Малинов (Цветков 88), Десподов (Краев 69), Попов, Вандерсон (Неделев 73), Марселиньо
Главный тренер: Дерменджиев Георги.
Чехия: Коларж, Кадержабек, Челустка, Кудела, Борил, Соучек, Крал (Гушбауэр 71), Шевчик (Масопуст 66), Дарида, Янкто, Ондрашек (Долежал 79)
Главный тренер: Шилхави Ярослав.
Предупреждения: Костадинов 50, Кудела 64, G. Georgijev 90+2, Янкто 90+3
В параллельном матче Англия разгромила Косово.