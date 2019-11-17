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«Урал» стал победителем турнира на Кипре

вчера, 22:40

«Урал» выиграл турнир на Кипре. В финале соревнований екатеринбургский клуб одержал победу над московской «Родиной».

«Урал» (Екатеринбург) — «Родина» (Москва) — 3:1 (1:0)
Голы: Кухарчик 26, Аугустыняк 80, Бикфалви 84 - Лопатин 82.

Нереализованный пенальти: Волков (Родина) 82 (вратарь)

«Урал»: Ал. Мамин, Меркулов, Арт. Мамин, Фидлер, Кулаков, Димитров (Насыров 61), Ильин (Бавин 55), Егорычев (Щербаков 90), Аугустыняк, Бикфалви, Кухарчик (Магомадов 76).

Напомним, что вчера «Урал» одержал победу над «Пафосом».

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Все комментарии
Abverin
Abverin
   208 / 840
сегодня в 08:16
Новый турнир для спартака.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   286 / 840
сегодня в 06:32
Турнир с приставкой "супер".
Faustello
Faustello
   114 / 840
сегодня в 06:32
Шмели утёрли нос спартачам ))
112910415
112910415
   333 / 840
сегодня в 06:17
Урал зря время не теряет !
Виссарионович
Виссарионович
   25 / 840
вчера в 23:06
А вот сб.России не смогла одержать победу над пафосом и отхватили по самые...брёвнышко как и ожидалось, может забивать и бороться только со слабыми командами.
Багор
Багор
   181 / 840
вчера в 22:59
Урал с победой престижного кубка!
Багор
Багор
   181 / 840
вчера в 22:52
Урал не зря свиней взгрел.
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