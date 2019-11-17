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Англия на выезде разгромила Косово

сегодня, 21:48
КосовоЛоготип футбольный клуб Косово0 : 4Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Сборная Англии победила в игре заключительного 10-го тура отборочного турнира Евро-2020 национальную команду Косова. Сборная «трех львов» (21 очко) заняла уверенное первое место в группе, косовары (11 баллов) - третьи.

Приштина, стадион Фадиль Вокри

Косово - Англия 0:4 (0:1)
Голы: Уинкс 32, Кейн 79, Рэшфорд 83, Маунт 90+1

Косово: Мурич, Войвода, Ррахмани, Алити, Кололли, Дресевич, Хадергьонай (Жегрова 73), Селина, Бериша (Халими 65), Рашица, Нухиу (Рашани 82)
Главный тренер: Шалланд Бернар.

Англия: Поуп, Александер-Арнольд (Томори 84), Магуайр, Мингс, Чилуэлл, Окслейд-Чемберлен (Маунт 73), Райс, Уинкс, Стерлинг, Кейн, Хадсон-Одои (Рэшфорд 59)
Главный тренер: Саутгейт Гарет.

Предупреждения: Кололли 48

Ранее Украина на последних секундах вырвала ничью в матче с Сербией.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Брулин
   701 / 863
сегодня в 22:43
А Косово играет в отборе потому что его отделила от Сербии американская "империя добра"??? А Крым не играет в отборе потому что его отделила от Украины российская "империя зла"???
Не много не то
Крым - Россия
Косово - Сербия, но некоторые "неполитизированные" структуры считают его отдельным государством
mihaluch
mihaluch
   83 / 863
сегодня в 22:43
Англичане пока нормально выглядят.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   701 / 863
сегодня в 22:41
Сербы сегодня потеряли 5 очков :(
Брулин
Брулин
   60 / 863
сегодня в 22:41
А Косово играет в отборе потому что его отделила от Сербии американская "империя добра"??? А Крым не играет в отборе потому что его отделила от Украины российская "империя зла"???
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Y N W A.
   37 / 863
сегодня в 22:30
Бегрвейн еще
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Медив
   37 / 863
сегодня в 22:30
Все эти англичане сидят в АПЛ, а голландцы по всей Европе играют
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил cannongun
   37 / 863
сегодня в 22:28
Бревно Кейн только и может забивать всяким Косово
cannongun
cannongun
сегодня в 22:27
Тоттенхэм по классике тащет эту недосборную
не то что овнари из овнопригорода и портовой помойки
beefs
beefs
   135 / 863
сегодня в 22:26
Очередной раз на ЕВРО...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   58 / 863
сегодня в 22:25
Так и должно было быть!
Zenit_84
Zenit_84
   160 / 863
сегодня в 22:24
Предсказуемо
Y N W A.
Y N W A. ответил Конунг Рагнар
   504 / 863
сегодня в 22:20
Пока косячный Де Лигт, сырой Мален, только Де Йонг если топ, да Ван де Бек. У англов все же и поболее и даже покачественнетв целом игроки.
cannongun
cannongun
сегодня в 22:20
Кейн топарь
Уинки на классе
Рэшфорд харош
Стерлядь сассист
остальные 12
obana777
obana777
   66 / 863
сегодня в 22:14
Кто бы сомневался!
Медив
Медив ответил Конунг Рагнар
   130 / 863
сегодня в 22:08
У Голландии молодежь по-талантливее
Если брать чемпионаты мира и Европы среди молодежи за последние годы + выступления в юношеской ЛЧ... У Англии как бы больше достижений. Только у португальцев и испанцев что то более менее сопоставимое
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   103 / 863
сегодня в 22:04
Герои-Герои
ДобиваКейн
Медив
Медив ответил волгодон 2
   130 / 863
сегодня в 22:03
Особенно в Чукотке много молодых негров на слуху.
Зря что ли паспорта выправляли... Пострадали за общее дело
волгодон 2
волгодон 2 ответил Так Себе Аналитик
   53 / 863
сегодня в 22:00
У Англии хорошее будущее, сейчас плотно поколение молодых талантов идет. Во многих командах появилась английская молодежь. Все к тому, что скоро с Англией будут считаться. Какую команду не возьми, везде полно очень подающих надежды британских игроков. МС, МЮ, "Ливерпуль", "Арсенал", ВХЮ и т.п.
Особенно в Чукотке много молодых негров на слуху.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   28 / 863
сегодня в 21:59
У Англии хорошее будущее, сейчас плотно поколение молодых талантов идет. Во многих командах появилась английская молодежь. Все к тому, что скоро с Англией будут считаться.

Какую команду не возьми, везде полно очень подающих надежды британских игроков. МС, МЮ, "Ливерпуль", "Арсенал", ВХЮ и т.п.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Y N W A.
   37 / 863
сегодня в 21:58
Сколько же у англов молодых талантов. Ни у кого столько в Европе нет.
У Голландии молодежь по-талантливее
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Лиговский
   37 / 863
сегодня в 21:58
Было бы что громить, сильнее Косово только Украина.
Славнов, это тоже твой клон?
112910415
112910415
сегодня в 21:57
мы предполагали
Y N W A.
Y N W A.
   504 / 863
сегодня в 21:53
Сколько же у англов молодых талантов. Ни у кого столько в Европе нет.
Лиговский
Лиговский
   297 / 863
сегодня в 21:50
Было бы что громить, сильнее Косово только Украина.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   37 / 863
сегодня в 21:49
Ну на Евро англичанам опять ничего не светит
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