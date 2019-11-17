Англия на выезде разгромила Косово

Сборная Англии победила в игре заключительного 10-го тура отборочного турнира Евро-2020 национальную команду Косова. Сборная «трех львов» (21 очко) заняла уверенное первое место в группе, косовары (11 баллов) - третьи.
Приштина, стадион Фадиль Вокри
Косово - Англия 0:4 (0:1)
Голы: Уинкс 32, Кейн 79, Рэшфорд 83, Маунт 90+1
Косово: Мурич, Войвода, Ррахмани, Алити, Кололли, Дресевич, Хадергьонай (Жегрова 73), Селина, Бериша (Халими 65), Рашица, Нухиу (Рашани 82)
Главный тренер: Шалланд Бернар.
Англия: Поуп, Александер-Арнольд (Томори 84), Магуайр, Мингс, Чилуэлл, Окслейд-Чемберлен (Маунт 73), Райс, Уинкс, Стерлинг, Кейн, Хадсон-Одои (Рэшфорд 59)
Главный тренер: Саутгейт Гарет.
Предупреждения: Кололли 48
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Крым - Россия
Косово - Сербия, но некоторые "неполитизированные" структуры считают его отдельным государством
Крым - Россия
Косово - Сербия, но некоторые "неполитизированные" структуры считают его отдельным государством
не то что овнари из овнопригорода и портовой помойки
не то что овнари из овнопригорода и портовой помойки
Уинки на классе
Рэшфорд харош
Стерлядь сассист
остальные 12
Уинки на классе
Рэшфорд харош
Стерлядь сассист
остальные 12
ДобиваКейн
ДобиваКейн
Какую команду не возьми, везде полно очень подающих надежды британских игроков. МС, МЮ, "Ливерпуль", "Арсенал", ВХЮ и т.п.
Какую команду не возьми, везде полно очень подающих надежды британских игроков. МС, МЮ, "Ливерпуль", "Арсенал", ВХЮ и т.п.