«Химки» оказались сильнее «Чертаново». Итоги 24-го тура ФНЛ

Завершились матчи 24-го тура ФНЛ.
«Енисей» - «Томь» 3:0
Голы: Делькин 57, Делькин 66, Комков 68.
«Текстильщик» - «Нефтехимик» 1:2
Голы: Радченко 87 (пенальти) - Потапов 6, Уридия 32.
«Спартак-2» - «Луч» 0:2
Голы: Насадюк 79, Алиев 81.
«Авангард» - «Шинник» 2:2
Голы: Минаев 32, Машуков 42 - Олейников 44, Самодин 49.
«Мордовия» - «Факел» 1:1
Голы: Буранов 40 - Рябокобыленко 13.
«Нижний Новгород» - «Чайка» 1:2
Голы: Сагитов 42 - Машнев 24, Текучев 64.
«Ротор» - «Краснодар-2» 0:0
«Армавир» - «Торпедо» 2:1
Голы: Джафар 34, Лусикян 79 - Лях 42
«Балтика» - СКА 1:0
Гол: Маклаков 49
«Химки» - «Чертаново» 3:1
Голы: Корян 45+1 (пенальти), Умаев 51, Полярус 81 - Сарвели 16