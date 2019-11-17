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«Химки» оказались сильнее «Чертаново». Итоги 24-го тура ФНЛ

сегодня, 19:16

Завершились матчи 24-го тура ФНЛ.

«Енисей» - «Томь» 3:0
Голы: Делькин 57, Делькин 66, Комков 68.

«Текстильщик» - «Нефтехимик» 1:2
Голы: Радченко 87 (пенальти) - Потапов 6, Уридия 32.

«Спартак-2» - «Луч» 0:2
Голы: Насадюк 79, Алиев 81.

«Авангард» - «Шинник» 2:2
Голы: Минаев 32, Машуков 42 - Олейников 44, Самодин 49.

«Мордовия» - «Факел» 1:1
Голы: Буранов 40 - Рябокобыленко 13.

«Нижний Новгород» - «Чайка» 1:2
Голы: Сагитов 42 - Машнев 24, Текучев 64.

«Ротор» - «Краснодар-2» 0:0

«Армавир» - «Торпедо» 2:1
Голы: Джафар 34, Лусикян 79 - Лях 42

«Балтика» - СКА 1:0
Гол: Маклаков 49

«Химки» - «Чертаново» 3:1
Голы: Корян 45+1 (пенальти), Умаев 51, Полярус 81 - Сарвели 16

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Багор
Багор
   221 / 870
сегодня в 19:44
Луч с победой!
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   214 / 870
сегодня в 19:32
Филиалы свиней сыграли как нужно фердуну, недалек час и со свиньями будут играть в пердиве.
Zenit_84
Zenit_84
   176 / 870
сегодня в 19:29
Торпедоны что-то сдали...
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