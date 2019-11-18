Ивелин Попов завершил карьеру в сборной Болгарии

сегодня, 08:55

Болгарский полузащитник «Ростова» объявил о завершении выступлений за свою национальную сборную:

Я выступаю за сборную уже 12 лет. После того, как мы не вышли на Евро, я понял, что настало время для смены поколений. Мне 32 года и я хочу сосредоточиться на выступлениях за «Ростов». Я был капитаном при восьми главных тренерах. Я прошел тяжелый путь и сам для себя решил, что пора остановиться. Теперь я буду самым преданным поклонником сборной.

Попов провел первый матч за сборную Болгарии в августе 2007 года, дебютировав в возрасте 19 лет. С тех пор он провел за нее 90 игр и забил 16 голов. В 2010 году Ивелин стал самым молодым капитаном в истории сборной, на тот момент ему было 23 года.

Напомним, что ранее Ивелин Попов совершил отважный поступок в матче со сборной Англии.