ГлавнаяНовости

Акинфеев не хочет возвращаться в сборную России

сегодня, 14:25

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не планирует возвращаться в сборную России по футболу.

Вратарь «армейцев» озабочен состоянием своего здоровья - на восстановление после матчей уходит больше времени. Даёт о себе знать больное колено, которое опухает после каждой игры.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов намерен вернуть Акинфеева в национальную команду.

Все новости
Поделиться
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
   262 / 928
сегодня в 15:13
достаточно того что за цска стоит! надеюсь года на 3 хватит. а сборка это хорошее прошлое на зависть остальным
ermak6848
ermak6848
   139 / 928
сегодня в 15:10
правильно Игорь решил - должна быть ротация в команде...
Армейская душа
Армейская душа
   78 / 928
сегодня в 14:59
Всё правильно
EAGinLE
EAGinLE
   149 / 928
сегодня в 14:47
Правильно . Пусть молодые играют .
alex074
alex074
   154 / 928
сегодня в 14:41
Про здоровье, это отмазка, просто не хочет закончить карьеру в сборной с позором. А так вроде, завершил на хорошей ноте домашнего, купленного, чемпионата мира 2018.
makkie
makkie
   22 / 928
сегодня в 14:37
Хороших и молодых вратарей в клубах РПЛ предостаточно.
Нужно давать им практику, а не ставить Гильерме за какие-то там заслуги. Тем более ошибок у него выше крыши в последнее время. Те же Джанаев или Беленов сильнее - если брать возрастных.
На подходе Сафонов, Максименко...

Акинфееву спасибо, пусть уходит на пенсию с чистой душой.
Миша Вилков
Миша Вилков
   59 / 928
сегодня в 14:33
Правильно. Пусть усатый бомжа Лунева ставит, да продолжает тактику грузи на деревянного бомжа Дзюбу
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 928
сегодня в 14:32
Фууух, выдыхнули все
Don trambon
Don trambon
   94 / 928
сегодня в 14:31
хозяин барин, ушел красиво, хотя до ЧЕ ещё есть время, мб и передумает.
cska plus
cska plus
   11 / 928
сегодня в 14:30
Правильное решение а завистники пусть пухнут от зависти.
Footbolista
Footbolista
   4 / 928
сегодня в 14:28
Кто бы сомневался...совсем "припух" Игорян...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100