Акинфеев не хочет возвращаться в сборную России

сегодня, 14:25

Голкипер ЦСКА не планирует возвращаться в сборную России по футболу.

Вратарь «армейцев» озабочен состоянием своего здоровья - на восстановление после матчей уходит больше времени. Даёт о себе знать больное колено, которое опухает после каждой игры.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России намерен вернуть Акинфеева в национальную команду.