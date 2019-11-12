Акинфеев не хочет возвращаться в сборную России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не планирует возвращаться в сборную России по футболу.
Вратарь «армейцев» озабочен состоянием своего здоровья - на восстановление после матчей уходит больше времени. Даёт о себе знать больное колено, которое опухает после каждой игры.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов намерен вернуть Акинфеева в национальную команду.
Нужно давать им практику, а не ставить Гильерме за какие-то там заслуги. Тем более ошибок у него выше крыши в последнее время. Те же Джанаев или Беленов сильнее - если брать возрастных.
На подходе Сафонов, Максименко...
Акинфееву спасибо, пусть уходит на пенсию с чистой душой.
Нужно давать им практику, а не ставить Гильерме за какие-то там заслуги. Тем более ошибок у него выше крыши в последнее время. Те же Джанаев или Беленов сильнее - если брать возрастных.
На подходе Сафонов, Максименко...
Акинфееву спасибо, пусть уходит на пенсию с чистой душой.