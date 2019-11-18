Ганчаренко: «Попробуем продлить аренду Лукаса Сантоса»

сегодня, 14:20

Главный тренер ЦСКА рассказал о будущем бразильского нападающего в команде:

Попробуем продлить аренду Сантоса. У него тяжелая ситуация, он молодой парень. Не каждый может адаптироваться. Он много правильных вещей делает, ситуации оценивает. Но игрокам тяжело без практики.

Лукас Сантос перешёл в столичный клуб на правах аренды из «Васку да Гама» до конца 2019 года. Бразилец принял участие в 5 матчах за «красно-синих», не отметившись результативными действиями.

Ранее Лукас Сантос рассказал о влиянии Ганчаренко на него.