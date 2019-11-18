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Ганчаренко: «Попробуем продлить аренду Лукаса Сантоса»

сегодня, 14:20

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о будущем бразильского нападающего Лукаса Сантоса в команде:

Попробуем продлить аренду Сантоса. У него тяжелая ситуация, он молодой парень. Не каждый может адаптироваться.

Он много правильных вещей делает, ситуации оценивает. Но игрокам тяжело без практики.

Лукас Сантос перешёл в столичный клуб на правах аренды из «Васку да Гама» до конца 2019 года. Бразилец принял участие в 5 матчах за «красно-синих», не отметившись результативными действиями.

Ранее Лукас Сантос рассказал о влиянии Ганчаренко на него.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   199 / 841
сегодня в 15:09
Совсем никакой бразилец.
Юрниекс
Юрниекс ответил time out
   96 / 841
сегодня в 15:07
Конечно нужен! В табуне жеребенок должен быть. Будет коням песни петь под гитару и цирковые номера показывать. Настроение после поражений поднимать.
    Броник
    Броник
       342 / 841
    сегодня в 15:05
    Если раньше времени не сбежит от стыда.
    time out
    time out ответил cska plus
       29 / 841
    сегодня в 14:55
    Нужен ли он нам надо крепко подумать.
    Конечно нужен! В табуне жеребенок должен быть. Будет коням песни петь под гитару и цирковые номера показывать. Настроение после поражений поднимать.
    cska plus
    cska plus
       4 / 841
    сегодня в 14:50
    Нужен ли он нам надо крепко подумать.
    Сергей Вершинин
    Сергей Вершинин ответил mangoх12
       446 / 841
    сегодня в 14:33
    А ты смешной
    Сергей Вершинин
    Сергей Вершинин
       446 / 841
    сегодня в 14:33
    Как отдать в аренду,если он в аренде у нас???
    А так то парень талковый и техничный
    mangoх12
    mangoх12
       42 / 841
    сегодня в 14:32
    главное аренду с тобой закончить поскорее
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