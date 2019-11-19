Самедов: «Головин - бесспорный лидер сборной»

Бывший футболист сборной России Александр Самедова рассказал о том, можно ли безболезненно заменить полузащитника Александра Головина, который пропустил матч национальной команды против Бельгии в отборочном цикле Евро-2020.
Саша — бесспорный лидер, мозг команды. Когда он не может играть — это огромная потеря для сборной. Заменить? В принципе любого игрока заменить можно. Но Головин — это уровень, класс, который и делает разницу. Сборная России с ним и сборная без него — это не одно и то же.
а наших паспортистов часто куда-нибудь зовут?
а наших паспортистов часто куда-нибудь зовут?
Проблема нашего футбола не легионеры, а большая зарплата в нашем чемпионате. Не хотят никуда уезжать, а зачем если и тут неплохо кормят.
Проблема нашего футбола не легионеры, а большая зарплата в нашем чемпионате. Не хотят никуда уезжать, а зачем если и тут неплохо кормят.