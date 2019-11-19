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Самедов: «Головин - бесспорный лидер сборной»

сегодня, 15:55

Бывший футболист сборной России Александр Самедова рассказал о том, можно ли безболезненно заменить полузащитника Александра Головина, который пропустил матч национальной команды против Бельгии в отборочном цикле Евро-2020. 

Саша — бесспорный лидер, мозг команды. Когда он не может играть — это огромная потеря для сборной. Заменить? В принципе любого игрока заменить можно. Но Головин — это уровень, класс, который и делает разницу. Сборная России с ним и сборная без него — это не одно и то же.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   22 / 837
сегодня в 17:01
Бы, бы, бы, ах, если бы, а мы их бы, а с ним бы, а с тем бы.......
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил cska plus
   11 / 837
сегодня в 16:58
Не ожидал от хрющи услышать справедливость.
Если не помнишь, он после ухода как следует "Спартак" прочехвостил)) Накипело... Видно, что с трудом в Тарасовке сдерживался.
cska plus
cska plus
   4 / 837
сегодня в 16:54
Не ожидал от хрющи услышать справедливость.
Аксинья
Аксинья ответил Так Себе Аналитик
   31 / 837
сегодня в 16:50
Гильерме - бесспорная черная дыра сборной.
ну это уже расизм - он скорее коричневая дыра...
Аксинья
Аксинья
   31 / 837
сегодня в 16:49
У нашего тренера другой подход - кто габаритнее тот и лидер...
КЭТиК
КЭТиК
   84 / 837
сегодня в 16:43
Кажется Дзюба лидер сборной.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Roman Borovikov
   25 / 837
сегодня в 16:37
Круг замкнулся. Чтобы уровень рос, нужно уезжать в Европу. Уезжать не хотят, тк здесь можно дурака валять и получать миллионы. Выход. Перекрыть дорогу в профессиональный футбол бюджетных денег. Их тратят не задумываюсь, они ведь не свои. После этого зарплаты упадут, начнут искать путь в Европу. А владельцы хозяева Галицкий, Федун, Гинер огромных зарплат не платят. Платят госструктуры Газпром, РЖД, ВТБ
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   11 / 837
сегодня в 16:35
Гильерме - бесспорная черная дыра сборной.
Abverin
Abverin
   164 / 837
сегодня в 16:33
Только Монако в пердив французский тянет.
STVA 1
STVA 1
   123 / 837
сегодня в 16:32
Один Саня и Черышев в придачу не спасли бы нас с Бельгией.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   32 / 837
сегодня в 16:30
Саня конечно выделяется на уровне сборной, но против таких команд как Бельгия, один он не поможет. Нужно 2/3 состава такого уровня(особенно вратарь)
LOpp
LOpp ответил Байкал-38
   14 / 837
сегодня в 16:27
Александр молодец, не побоялся уехал заграницу играть, прогресс на лицо. Проблема нашего футбола не легионеры, а большая зарплата в нашем чемпионате. Не хотят никуда уезжать, а зачем если и тут неплохо кормят.
не хотят никуда уезжать.
а наших паспортистов часто куда-нибудь зовут?
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 837
сегодня в 16:22
Трудно не согласиться!!!
Байкал-38
Байкал-38
   52 / 837
сегодня в 16:11
Александр молодец, не побоялся уехал заграницу играть, прогресс на лицо.
Проблема нашего футбола не легионеры, а большая зарплата в нашем чемпионате. Не хотят никуда уезжать, а зачем если и тут неплохо кормят.
VIPded
VIPded
   72 / 837
сегодня в 16:01
Всё правильно сказал.
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