Самедов: «Головин - бесспорный лидер сборной»

Бывший футболист сборной России рассказал о том, можно ли безболезненно заменить полузащитника , который пропустил матч национальной команды против Бельгии в отборочном цикле Евро-2020.

Саша — бесспорный лидер, мозг команды. Когда он не может играть — это огромная потеря для сборной. Заменить? В принципе любого игрока заменить можно. Но Головин — это уровень, класс, который и делает разницу. Сборная России с ним и сборная без него — это не одно и то же.