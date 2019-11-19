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Самедов: «Сейчас можно делать всё, что захочет тренерский штаб»

сегодня, 15:34
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал поражение национальной команды от Бельгии в матче отборочного цикла Евро-2020.

Завершается отборочный цикл, и тренерский штаб разберется, стоит ли экспериментировать с составом или нет. Пару дней назад у нас была сложнейшая игра против Бельгии. Кто-то получил травму, кто-то до конца не восстановился. Задача с выходом на Евро решена, и есть возможность поэкспериментировать. Думаю, сейчас можно делать всё, что захочет тренерский штаб.

С Бельгией мы атаковали, сыграли в открытый футбол. Но теперь очевидно, что против такой команды так играть проблематично. Если бы мы закрылись, шансов было бы больше. Но попытались занять первое место в группе, для этого надо было рисковать, мы рискнули и совершили ошибки в обороне. А бельгийцы этого не прощают, тут же наказывают.
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Все комментарии
cska plus
cska plus
   4 / 837
сегодня в 17:07
Сейчас не сезон арбузов поэтому арбузник отвлечён от главного занятия и увлёкся футболом.
Cremen
Cremen
   141 / 837
сегодня в 16:30
А еще лучше, на воротах Гельерме с номером на футболке 0 и 10 спартаковцев с арбузами.
Байкал-38.
Байкал-38.
   78 / 837
сегодня в 16:16
Можно выпустить на поле всех вратарей (полевыми игроками) и тех кто вообще не играл! На ворота поставить Дзюбу!
ДСА
ДСА
   233 / 837
сегодня в 15:44
С Бельгией у штаба ничего не получилось
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