Самедов: «Сейчас можно делать всё, что захочет тренерский штаб»

Петржела вызвал демона обновляемой дискуссии о первом клубе страны, и «Соккер.ру

«Соккер.ру» не любит жанр некрологов футбольным клубам. Именно поэтому проблемы

Криштиану хочет войти в историю как самый результативный игрок национальных

«Соккер.ру» – о матче в Санкт-Петербурге, который должен расставить все точки