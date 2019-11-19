Жамалетдинов, скорее всего, зимой покинет «Лех»

Агент нападающего «Леха» рассказал о будущем футболиста. Основные права на игрока принадлежат ЦСКА , а в польском клубе футболист выступает на правах аренды.

Скорее всего, Тимуру нужно будет искать новую команду в это трансферное окно. Конечно, его не гонят из «Леха». Он находится в обойме команды и попадает в запас. Но Жамалетдинову надо играть, а не сидеть на скамейке запасных, пусть даже в таком сильном клубе, как «Лех». Возможно, он останется в польском клубе, но мы будем стараться что-то найти для игровой практики.