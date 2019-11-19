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Жамалетдинов, скорее всего, зимой покинет «Лех»

сегодня, 15:05

Агент нападающего «Леха» Тимура Жамалетдинова рассказал о будущем футболиста. Основные права на игрока принадлежат ЦСКА, а в польском клубе футболист выступает на правах аренды.

Скорее всего, Тимуру нужно будет искать новую команду в это трансферное окно. Конечно, его не гонят из «Леха». Он находится в обойме команды и попадает в запас. Но Жамалетдинову надо играть, а не сидеть на скамейке запасных, пусть даже в таком сильном клубе, как «Лех». Возможно, он останется в польском клубе, но мы будем стараться что-то найти для игровой практики.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   72 / 837
сегодня в 17:04
Язык у парня длинный, может и на карьере сказаться...(((
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Serg_Diamond
   25 / 837
сегодня в 16:40
В ЦСКА ему путь заказан. Гинер таких слов, что он сказал, не прощает. Сболтнул, теперь расплачивается. Хотя парнишка был неплохой. Но, увы.
Т34
Т34
   15 / 837
сегодня в 16:13
Наигрался у пшеков? И в конюшню пока не зовут, плюнул в колодец не подумав.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   131 / 837
сегодня в 16:02
Тимур хотел польских приключений, он их получил сполна. Может пересмотрит свои амбиции и взгляды на жизнь. Время показало и объяснило ему и всем почему он не играл в ЦСКА. Другое дело, что за отсутствием других альтернатив и такое "усиление" сейчас пригодилось бы, а то Чалов совсем нос повесил.
cska plus
cska plus
   4 / 837
сегодня в 15:18
Я бы Тимура забрал обратно.
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