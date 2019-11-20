Черчесов: «На Евро с Бельгией всё будет по-другому»

Главный тренер сборной России прокомментировал победу в матче отборочного этапа Евро-2020 над командой Сан-Марино.

В целом оценю матч хорошо. Нельзя сказать, что экспериментировали с составом. Мы готовились к некоторым вещам. Вышли заряженными, хотели порадовать зрителей голами. Всё удалось.

Два наших соперника на Евро уже известны? Раз такая ситуация, не можем ничего поменять. Будем со старыми друзьями из Бельгии встречаться. Наверное, на том же стадионе. Но в этот раз всё будет по-другому.