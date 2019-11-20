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Черчесов: «На Евро с Бельгией всё будет по-другому»

20 ноября 2019, 08:07
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу в матче отборочного этапа Евро-2020 над командой Сан-Марино. 

В целом оценю матч хорошо. Нельзя сказать, что экспериментировали с составом. Мы готовились к некоторым вещам. Вышли заряженными, хотели порадовать зрителей голами. Всё удалось.

Два наших соперника на Евро уже известны? Раз такая ситуация, не можем ничего поменять. Будем со старыми друзьями из Бельгии встречаться. Наверное, на том же стадионе. Но в этот раз всё будет по-другому.

Напомним, что два соперника российской сборной по группе на Евро-2020 уже известны. Ими станут команды Бельгии и Дании.

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Все комментарии
шацк
шацк
   478 / 831
20 ноября в 23:36
Усы сброешь, если поиграем крупнее бельгийцам на евро?
KURUM
KURUM
   414 / 831
20 ноября в 21:47
Еще хуже будет???
Pashok00786
Pashok00786 ответил МКС
   215 / 831
20 ноября в 21:15
Как по другому? Автобус был - плачевно В атаку ходили - еще плачевнее Ваши варианты?
в атаку на автобусе)))
drug01
drug01
   96 / 831
20 ноября в 20:12
Эх! Красивые слова....
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил сканер
   11 / 831
20 ноября в 18:28
Ва Алейкум салам Назар!Согласен с тобой.Ни один ничего не предложил,лишь огульный хай!И эти же люди,в случае выхода России из группы будут говорить"Я знал,что они молодцы!"Бельгия в рейтинге первая и наши,зная что прошли пытались играть на равных,но потом физика сдохла.Так что с этого?Они и другие сборные порвали бы.Зачем так команду опускать,которая программу МАКСИМУМ выполнила?Ответ-ТРОЛЛЛИ!))))
Глоры порой хуже троллей ) Если у троллей есть свой клуб порой,
то у глоров вообще нет клубного. Играют хорошо-тысячи топят,
несколько раз споткнулись -отвернутся и найдут другой предмет обожания )
сканер
сканер
   277 / 831
20 ноября в 18:21
Считаю главной ошибкой Черчесова-назначение Гилерме(ДОМИК) вратарём!
сканер
сканер ответил NAZAR 007
   277 / 831
20 ноября в 18:18
Салам, Рус! Немало людей на соккере рассматривают как сборную вне клубов. Легче поддаться стадному чувству и поливать сборную, как немалое количество, и тогда ты не будешь выделяться из общего тренда ) Или глоры, кои как пиявки, когда у сборной все гуд)
Ва Алейкум салам Назар!Согласен с тобой.Ни один ничего не предложил,лишь огульный хай!И эти же люди,в случае выхода России из группы будут говорить"Я знал,что они молодцы!"Бельгия в рейтинге первая и наши,зная что прошли пытались играть на равных,но потом физика сдохла.Так что с этого?Они и другие сборные порвали бы.Зачем так команду опускать,которая программу МАКСИМУМ выполнила?Ответ-ТРОЛЛЛИ!))))
beefs
beefs
   168 / 831
20 ноября в 18:13
А что, ты можешь кроме автобуса предложить...
kirille70
kirille70
   799 / 831
20 ноября в 18:10
0:7 будет
сканер
сканер
   277 / 831
20 ноября в 18:00
Нашей сборной надо физику подтягивать обязательно Станислав Саламович!
serh62
serh62
   456 / 831
20 ноября в 17:59
Будет уже 0-5... 100 пудов
сканер
сканер ответил Pashok00786
   277 / 831
20 ноября в 17:58
интересно кто и когда это хвалил Дубиньо ...я вообще не понимаю как он в проффесианальном футболе оказался)))..нет серьозно как человек он норм и детишки его любят но как футболер ....
Он на своей позиции не плох,а то что непрофессионал,то най ди в нашей пешеходной сборной профи?Там все косячат!Выделять кого-то не стоит!По поводу хваля в его адрес-открой комменты чемпионата мира,увидишь.Наша сборная сыграла лучше,чем от неё ожидали и это признают многие,а что будет дальше,то поживём,увидим!
МКС
МКС
   65 / 831
20 ноября в 17:51
Как по другому?

Автобус был - плачевно

В атаку ходили - еще плачевнее

Ваши варианты?
San Skra
San Skra
   586 / 831
20 ноября в 17:51
Не понял фразы: "Раз такая ситуация, не можем ничего поменять", а что была когда-то возможность выбирать/менять?
shlomo
shlomo
   198 / 831
20 ноября в 17:47
Уже сражались ка "львы"....трындеть не мешки ворочать...
valt134
valt134
   121 / 831
20 ноября в 17:32
Напихают «вагон и тележку». Играючи. Будь уверен!!!
Pashok00786
Pashok00786 ответил сканер
   215 / 831
20 ноября в 17:32
До заключительной игры с бельгийцами ветка пестрела похвалами,как проиграли бельгийцам,причём заслуженно,так сразу хай начинаете и заранее хороните команду,ничего не предлагая))Читаешь комменты и понимаешь,что большинство пользователей люди настроения)).Пожелаю нашей сборной сделать работу над ошибками и сыграть на отлично!Ведь на ЧМ-2018 многие из вас Дзюбу восхваляли,тут видите ли бельгийцам проиграли.Да они пол Европы и посильней нашей сборной вынесли бы!Удачи нашим в ЕВРО-2020 и никаких соплей!
интересно кто и когда это хвалил Дубиньо ...я вообще не понимаю как он в проффесианальном футболе оказался)))..нет серьозно как человек он норм и детишки его любят но как футболер ....
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил сканер
   11 / 831
20 ноября в 17:30
Салам, Рус! Немало людей на соккере
рассматривают как сборную вне клубов.
Легче поддаться стадному чувству и поливать
сборную, как немалое количество, и тогда ты
не будешь выделяться из общего тренда )
Или глоры, кои как пиявки, когда у сборной все гуд)
Pashok00786
Pashok00786 ответил NAZAR 007
   215 / 831
20 ноября в 17:28
Так не болейте за сборную, в чем проблема-то?) В том, что вы запасы всей вашей желчи выльете, лучше от этого она играть не станет, а играет так, как позволяют класс и мастерство игроков сборной и другой сборной у нас нет, для всех мил не будешь, и правильно Стас делает, что плюет на брюзжание ворчунов и желчников, а лучше бы вообще ваккум, и спокойно тихо готовить сборную на Евро- 2020. Ключевое-, что именно он отвечает за сборную, а не писаки за компьютером.... Караван идет в общем)
Ты ли это Станислав Саламыч ))))
valt134
valt134
   121 / 831
20 ноября в 17:28
Опять понеслось... Пора уже заканчивать с Манией Величия. Срочно в аптеку за вазелином!!! И скупить весь оптом!!!
vinograd-sm
vinograd-sm
20 ноября в 17:24
мы то это понимаем....
Рубцовский
Рубцовский
20 ноября в 17:22
АХАХАХЪ
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил тумба-юмба
   11 / 831
20 ноября в 17:18
Так не болейте за сборную, в чем проблема-то?)
В том, что вы запасы всей вашей желчи выльете,
лучше от этого она играть не станет, а играет так,
как позволяют класс и мастерство игроков сборной
и другой сборной у нас нет, для всех мил не будешь,
и правильно Стас делает, что плюет на брюзжание
ворчунов и желчников, а лучше бы вообще ваккум,
и спокойно тихо готовить сборную на Евро- 2020.
Ключевое-, что именно он отвечает за сборную,
а не писаки за компьютером.... Караван идет в общем)
тумба-юмба
тумба-юмба ответил сканер
   537 / 831
20 ноября в 17:03
До заключительной игры с бельгийцами ветка пестрела похвалами,как проиграли бельгийцам,причём заслуженно,так сразу хай начинаете и заранее хороните команду,ничего не предлагая))Читаешь комменты и понимаешь,что большинство пользователей люди настроения)).Пожелаю нашей сборной сделать работу над ошибками и сыграть на отлично!Ведь на ЧМ-2018 многие из вас Дзюбу восхваляли,тут видите ли бельгийцам проиграли.Да они пол Европы и посильней нашей сборной вынесли бы!Удачи нашим в ЕВРО-2020 и никаких соплей!
Не придумывай.Большинство на ветке всегда ругали деревяху.А на евро нам ничего не светит,потому что у нас чемпионат автобусов.А надо как в европе играть в атаку.Да будут у клубов крупные поражения,но и будут со временем и победы.И научимся играть на совсем других скоростях,а не только ставить автобус.
зигзаг
зигзаг
   94 / 831
20 ноября в 16:52
Одни пустые обещания и так от них каждый год )))69 бла бла гав гав
сканер
сканер
   277 / 831
20 ноября в 16:51
До заключительной игры с бельгийцами ветка пестрела похвалами,как проиграли бельгийцам,причём заслуженно,так сразу хай начинаете и заранее хороните команду,ничего не предлагая))Читаешь комменты и понимаешь,что большинство пользователей люди настроения)).Пожелаю нашей сборной сделать работу над ошибками и сыграть на отлично!Ведь на ЧМ-2018 многие из вас Дзюбу восхваляли,тут видите ли бельгийцам проиграли.Да они пол Европы и посильней нашей сборной вынесли бы!Удачи нашим в ЕВРО-2020 и никаких соплей!
тумба-юмба
тумба-юмба ответил СПОРТ СПОРТ
   537 / 831
20 ноября в 16:50
Вперед любимая Россиия!!! мы с тобой до конца!!!
Интересно,до какого конца?
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   263 / 831
20 ноября в 16:48
Ахаха)))Ребята,да он нас троллит."Хотели порадовать зрителей голами,все получилось"-Конечно,аж 4 гола влетело.Стасик,ну все,ты пойман на слове.Дерзай.Если на Евро не "будет по-другому"то ты обязан покинуть пост тренера сборной.
dok66
dok66
   293 / 831
20 ноября в 16:38
Конечно все будет по другому . Будет не отбор с Мариной и Казахстаном , а битва гигантов : Бельгия , Германия , Англия и иже с ними . Вот где будем ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   25 / 831
20 ноября в 16:05
Походу, грозит аФтобус припарковать...
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