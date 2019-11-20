Черчесов: «На Евро с Бельгией всё будет по-другому»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу в матче отборочного этапа Евро-2020 над командой Сан-Марино.
В целом оценю матч хорошо. Нельзя сказать, что экспериментировали с составом. Мы готовились к некоторым вещам. Вышли заряженными, хотели порадовать зрителей голами. Всё удалось.
Два наших соперника на Евро уже известны? Раз такая ситуация, не можем ничего поменять. Будем со старыми друзьями из Бельгии встречаться. Наверное, на том же стадионе. Но в этот раз всё будет по-другому.
Напомним, что два соперника российской сборной по группе на Евро-2020 уже известны. Ими станут команды Бельгии и Дании.
то у глоров вообще нет клубного. Играют хорошо-тысячи топят,
несколько раз споткнулись -отвернутся и найдут другой предмет обожания )
то у глоров вообще нет клубного. Играют хорошо-тысячи топят,
несколько раз споткнулись -отвернутся и найдут другой предмет обожания )
Автобус был - плачевно
В атаку ходили - еще плачевнее
Ваши варианты?
Автобус был - плачевно
В атаку ходили - еще плачевнее
Ваши варианты?
рассматривают как сборную вне клубов.
Легче поддаться стадному чувству и поливать
сборную, как немалое количество, и тогда ты
не будешь выделяться из общего тренда )
Или глоры, кои как пиявки, когда у сборной все гуд)
рассматривают как сборную вне клубов.
Легче поддаться стадному чувству и поливать
сборную, как немалое количество, и тогда ты
не будешь выделяться из общего тренда )
Или глоры, кои как пиявки, когда у сборной все гуд)
В том, что вы запасы всей вашей желчи выльете,
лучше от этого она играть не станет, а играет так,
как позволяют класс и мастерство игроков сборной
и другой сборной у нас нет, для всех мил не будешь,
и правильно Стас делает, что плюет на брюзжание
ворчунов и желчников, а лучше бы вообще ваккум,
и спокойно тихо готовить сборную на Евро- 2020.
Ключевое-, что именно он отвечает за сборную,
а не писаки за компьютером.... Караван идет в общем)
В том, что вы запасы всей вашей желчи выльете,
лучше от этого она играть не станет, а играет так,
как позволяют класс и мастерство игроков сборной
и другой сборной у нас нет, для всех мил не будешь,
и правильно Стас делает, что плюет на брюзжание
ворчунов и желчников, а лучше бы вообще ваккум,
и спокойно тихо готовить сборную на Евро- 2020.
Ключевое-, что именно он отвечает за сборную,
а не писаки за компьютером.... Караван идет в общем)