Галямин: «Большинство команд ФНЛ посильнее будут, чем Сан-Марино»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Галямин считает, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов мог выставить второй состав на матч отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино, поскольку соперник по уровню сопоставим с аутсайдерами первенства ФНЛ.
Результат ожидаемый, могло быть на пару голов больше, могло быть на пару меньше. Было ясно, что победа будет, только непонятно, с каким счетом. Игра, с учетом того, что соперник - Сан-Марино, легко давалась. Можно было просто спокойно сидеть и следить за футболистами, за тем, как они передвигаются и выполняют какие-то технические приемы, потому что никакого напряжения игра сама по себе не создавала, результат был ясен еще до ее начала.
Даже если бы Черчесов поменял всех игроков на тех, которые сидели на скамейке, ничего бы не изменилось - разница в классе просто огромна. Думаю, главный тренер решал какие-то свои вопросы: кого-то, как Николая Комличенко, выпустил посмотреть, кому-то дал игровую практику, кому-то дал отдохнуть. Станислав Саламович прекрасно понимал, что не было разницы, какой состав бы играл - первый или второй. Думаю, даже большинство команд ФНЛ посильнее будут, чем Сан-Марино, это уровень команд ПФЛ или нижней части турнирной таблицы ФНЛ.