Галямин: «Большинство команд ФНЛ посильнее будут, чем Сан-Марино»

Бывший футболист сборной России считает, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов мог выставить второй состав на матч отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино, поскольку соперник по уровню сопоставим с аутсайдерами первенства ФНЛ .

Результат ожидаемый, могло быть на пару голов больше, могло быть на пару меньше. Было ясно, что победа будет, только непонятно, с каким счетом. Игра, с учетом того, что соперник - Сан-Марино, легко давалась. Можно было просто спокойно сидеть и следить за футболистами, за тем, как они передвигаются и выполняют какие-то технические приемы, потому что никакого напряжения игра сама по себе не создавала, результат был ясен еще до ее начала.