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Реднапп: «В отставке Почеттино виноваты игроки „Тоттенхэма“»

20 ноября 2019, 10:45

Бывший главный тренер Тоттенхэма» Харри Реднапп заявил, что вина в увольнении Маурисио Почеттино с поста наставника «шпор» лежит на игроках команды.

Все вокруг говорят, что футболисты любят Почеттино. Но если этой действительно так, то, мне кажется, им стоило играть лучше. В итоге именно они довели дело до его увольнения, результаты команды оставляли желать лучшего. Они показывали недостаточно хорошую игру – именно поэтому Почеттино лишился работы. Тренеров увольняют по этой причине.

«Тоттенхэм» дошёл до финала Лиги чемпионов, но если взглянуть на их путь, то очевидно, что всё складывалось в их пользу. Они не завоевали ни одного трофея за пять или шесть лет, обладая отличным составом.

Отметим, что ранее официально стало известно о назначении главным тренером «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.

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Dmitrii Borzunov
Dmitrii Borzunov
21 ноября в 22:20
Похоже и болелы Тоттенхема согласны ))
Ни одного тут нет!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил galem72
   155 / 831
20 ноября в 19:20
Вот тут в точку. Игроки своим бездарным исполнением просто вышвырнули Поча с кресла.
кроме Сона,который пожалуй играл на максималках. Этому трудяге не место быть с Жозэ. Своим трудолюбием он заслуживает больше. Успехов тебе Почетино,желаю найти достойный клуб,потому что ты вырос из Тотенхема и заслуживаешь большего. Когда он тренировал Святых, я знал,что он пойдёт выше и теперь консервироваться 5 лет нет смысла,хотя наверное не надо было продлевать контракт.
galem72
galem72
   69 / 831
20 ноября в 13:09
Вот тут в точку. Игроки своим бездарным исполнением просто вышвырнули Поча с кресла.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
20 ноября в 13:03
Согласен на все 100
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