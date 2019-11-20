Реднапп: «В отставке Почеттино виноваты игроки „Тоттенхэма“»

Бывший главный тренер Тоттенхэма» заявил, что вина в увольнении с поста наставника «шпор» лежит на игроках команды.

Все вокруг говорят, что футболисты любят Почеттино. Но если этой действительно так, то, мне кажется, им стоило играть лучше. В итоге именно они довели дело до его увольнения, результаты команды оставляли желать лучшего. Они показывали недостаточно хорошую игру – именно поэтому Почеттино лишился работы. Тренеров увольняют по этой причине.

«Тоттенхэм» дошёл до финала Лиги чемпионов, но если взглянуть на их путь, то очевидно, что всё складывалось в их пользу. Они не завоевали ни одного трофея за пять или шесть лет, обладая отличным составом.