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Бухлицкий: «Обидно, что в нашей огромной стране нет своих вратарей»

20 ноября 2019, 13:40

Тренер по работе с вратарями сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий высказал свое мнение относительно целесообразности игры Маринато Гильерме в воротах сборной России. 

Мне нравится смотреть матчи нашей сборной в последнее время. Мне интересно следить за взаимодействиями, за комбинациями.

Я знаю, что Гильерме не просто так попал в Россию – его долго высматривали, долго выбирали, вроде бы ещё Руслан Нигматуллин этим занимался. Хороший парень, добротный вратарь, но, получается, не для главных дел. Тут больше обидно, что в нашей огромной стране нет своих вратарей. Не может такого быть. Человеческими ресурсами мы обладаем, просто нужно игроков и вратарей воспитывать. Своих.

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Все комментарии
MACBARTON
MACBARTON ответил Ген Геныч
   532 / 831
20 ноября в 22:15
И что это б..ь за бред такой?!!!А Максименко и Сафонов тогда это кто?!!!!!! Этого воротчика из Локо с...и тряпками из сборной надо гнать!!!!!!!!С Бельгией 2 мяча на его совести!!!!!!Да и Локо он с Юве подвел!!!!!!И вратарь он скажем так-средненький,даже ниже среднего!!!!!!Тот же Максименко и Сафонов лучше него!!!!
Так у Гильерме цена в маркете 3 млн, в Рф самые дорогие воротчики это Лунев и Акинфеев по 10 млн. Гильерме не основной игрок а для запаса и то сомнительный ,таких как он в рпл хоть плюйся полно.
Знатог
Знатог
   223 / 831
20 ноября в 15:13
этот старый черч мог бы с сан маринами и кипрами наиграть 5 вратарей, нет тащит второго дырофеева. Его гол с Ювентусом мне что-то напоминает, с ЧМ-2014.
tamerlan71
tamerlan71
   604 / 831
20 ноября в 14:22
Не понимаю, а что у нас происходит с Беленовым? На мой взгляд, у нас уже много лет нет никого лучше, а его даже в состав не включают. Ну как так? Даже Габулова умудрились вызвать! Кто-нибудь может вообще объяснить чем он и Гильерме лучше? Ладно, по Акинфееву могут быть аргументы, но здесь же все ясно как божий день.
Tostao
Tostao
   82 / 831
20 ноября в 14:22
Неправда! Есть голкиперы в русских селениях, просто у Черчесова взгляд замылин.
Гавриленко
Гавриленко
   4 / 831
20 ноября в 14:20
Гнать эту дырку из сборной. Смешной бразилец поставил себе цель превзойти дыркинфеева.
Ген Геныч
Ген Геныч
   50 / 831
20 ноября в 13:57
И что это б..ь за бред такой?!!!А Максименко и Сафонов тогда это кто?!!!!!!

Этого воротчика из Локо с...и тряпками из сборной надо гнать!!!!!!!!С Бельгией 2 мяча на его совести!!!!!!Да и Локо он с Юве подвел!!!!!!И вратарь он скажем так-средненький,даже ниже среднего!!!!!!Тот же Максименко и Сафонов лучше него!!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 831
20 ноября в 13:45
А я не понимаю, Гильерме никогда не брал планку выше "неплохого вратаря". А с кем-кем, а с вратарями у нас критических проблем никогда не было.

Его просто взяли, выдвинули, наверняка это решение было пролоббировано руководством "Локо". Если уж он там 3.2 миллиона долларов в 33 года получает, то все одно у них крыша съехала на его фазе, что уж не пролоббировать.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   176 / 831
20 ноября в 13:42
Неправда, есть, в тарасовке: пятиголовый, семинольный, курьезноголовый и импортный из итальянского дерева (дорогой). Импортного берегут, дорого стоит.
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