Бухлицкий: «Обидно, что в нашей огромной стране нет своих вратарей»

Тренер по работе с вратарями сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий высказал свое мнение относительно целесообразности игры Маринато Гильерме в воротах сборной России.
Мне нравится смотреть матчи нашей сборной в последнее время. Мне интересно следить за взаимодействиями, за комбинациями.
Я знаю, что Гильерме не просто так попал в Россию – его долго высматривали, долго выбирали, вроде бы ещё Руслан Нигматуллин этим занимался. Хороший парень, добротный вратарь, но, получается, не для главных дел. Тут больше обидно, что в нашей огромной стране нет своих вратарей. Не может такого быть. Человеческими ресурсами мы обладаем, просто нужно игроков и вратарей воспитывать. Своих.
Этого воротчика из Локо с...и тряпками из сборной надо гнать!!!!!!!!С Бельгией 2 мяча на его совести!!!!!!Да и Локо он с Юве подвел!!!!!!И вратарь он скажем так-средненький,даже ниже среднего!!!!!!Тот же Максименко и Сафонов лучше него!!!!
Этого воротчика из Локо с...и тряпками из сборной надо гнать!!!!!!!!С Бельгией 2 мяча на его совести!!!!!!Да и Локо он с Юве подвел!!!!!!И вратарь он скажем так-средненький,даже ниже среднего!!!!!!Тот же Максименко и Сафонов лучше него!!!!
Его просто взяли, выдвинули, наверняка это решение было пролоббировано руководством "Локо". Если уж он там 3.2 миллиона долларов в 33 года получает, то все одно у них крыша съехала на его фазе, что уж не пролоббировать.
Его просто взяли, выдвинули, наверняка это решение было пролоббировано руководством "Локо". Если уж он там 3.2 миллиона долларов в 33 года получает, то все одно у них крыша съехала на его фазе, что уж не пролоббировать.