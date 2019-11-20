Бухлицкий: «Обидно, что в нашей огромной стране нет своих вратарей»

Тренер по работе с вратарями сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий высказал свое мнение относительно целесообразности игры в воротах сборной России.

Мне нравится смотреть матчи нашей сборной в последнее время. Мне интересно следить за взаимодействиями, за комбинациями.

Я знаю, что Гильерме не просто так попал в Россию – его долго высматривали, долго выбирали, вроде бы ещё Руслан Нигматуллин этим занимался. Хороший парень, добротный вратарь, но, получается, не для главных дел. Тут больше обидно, что в нашей огромной стране нет своих вратарей. Не может такого быть. Человеческими ресурсами мы обладаем, просто нужно игроков и вратарей воспитывать. Своих.