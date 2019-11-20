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Уткин: «Сборная России готова к встрече в плей-офф Евро лучше, чем Украина»

20 ноября 2019, 13:51

Известный блогер и журналист Василий Уткин порассуждал о возможной встрече сборных России и Украины в матче плей-офф чемпионата Европы 2020 года.

Как вы думаете, я, всю жизнь болеющий за наших, когда они играют не с нашими – я даже за ЦСКА в еврокубках болею, — за какую команду собираюсь болеть в матче Россия – Украина, который хочу увидеть? Как и любой украинец, я собираюсь болеть за свою команду, команду своей страны. Так что ж вы, милые украинцы, так обижаетесь на то, что верю в победу своей команды и говорю «Вы всё получите прямо на поле» в ответ на ваш прекрасный троллинг, который вкратце можно обозначить как «Обтекайте, россияне, вас поставили на место»? Да, разумеется, нас поставили на место в субботу, всё воскресенье мы тщательно обтекали, но это ничего не меняет в том, что мне очень хочется, чтобы сборная России сыграла с Украиной на Евро, и действительно я верю в победу.

Почему? Потому что сборная Украины – новая команда, она ничем не показала своё умение готовиться к большим турнирам. У неё новый состав, новый тренер, ей не хватает опыта. Сборная России лучше готова к этому испытанию в плей-офф с соперником-неофитом. Вот это и позволяет мне рассчитывать на то, что вы, милые, дорогие, родные украинцы, как же я соскучился по встречам с вами на футбольном поле, получите своё в матче плей-офф.

Ранее Уткин подверг критике капитана сборной России Артема Дзюбу

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Все комментарии
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв
   271 / 831
20 ноября в 19:39
Мы с Украиной не сможем сыграть до финала если конечно обе команды туда выйдут хотя я сомневаюсь в этом .Как минимум наши и украинцы могут дойти до четвертьфинала не дальше .Конечно мне как россиянину хотелось бы победы нашей сборной на Евро но надо на это смотреть реально мы уступаем по уровню Бельгии Германии Нидерландам Италии и Испании.Наша сборная примерно на одном уровне с Англией Португалией Польшей и Украиной. Вижу четыре очевидных фаворитов евро Бельгия Германия Нидерланды и Италия
красноярец
красноярец ответил vitya valdes
   668 / 831
20 ноября в 19:11
А матч бы такой посмотреть хотелось бы больше всего
Честно соскучился по такому футболу. Давно не пересекались.
viv
viv ответил vitya valdes
   279 / 831
20 ноября в 19:02
100% не увидим....
viv
viv
   279 / 831
20 ноября в 19:02
Вася жжет.
vitya valdes
vitya valdes
20 ноября в 17:42
А матч бы такой посмотреть хотелось бы больше всего
112910415
112910415
   67 / 831
20 ноября в 17:23
адекватно !
Alex12357
Alex12357
   113 / 831
20 ноября в 16:37
Вася, с будуна лучше всего красника,на Дальнем Востоке называют клоповка/!
Don trambon
Don trambon ответил BenderBender
   95 / 831
20 ноября в 16:18
Лучше с боем вылететь, чем позориться в проходной группе.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил Так Себе Аналитик
       368 / 831
    20 ноября в 15:59
    Побольше таких, как ты, Пригожин бы на фабриках троллей сэкономил))
    Тебе что-то не нравится? Твоя аватарка, уже обо всём говорит ....
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Napoleon Bonapart
       10 / 831
    20 ноября в 15:56
    Ваще не понимаю, почему столько разговоров про сведомых??? Что это за команда такая, что за страна??? Столько чести, этой, с позваления сказать стране. Проехали, забИли и забЫли.
    Побольше таких, как ты, Пригожин бы на фабриках троллей сэкономил))
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
       368 / 831
    20 ноября в 15:38
    Ваще не понимаю, почему столько разговоров про сведомых??? Что это за команда такая, что за страна??? Столько чести, этой, с позваления сказать стране. Проехали, забИли и забЫли.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил Aндрей Сибиряков
       368 / 831
    20 ноября в 15:35
    Укроине вообще не место в чемпионате.
    И не только в чемпионате.....
    ДСА
    ДСА
       237 / 831
    20 ноября в 15:35
    Вот бы очный бой!
    BenderBender
    BenderBender ответил Don trambon
       165 / 831
    20 ноября в 15:27
    Лучше с боем вылететь, чем позориться в проходной группе.
    BenderBender
    BenderBender ответил Aндрей Сибиряков
       165 / 831
    20 ноября в 15:26
    Почему?
    BenderBender
    BenderBender
       165 / 831
    20 ноября в 15:25
    Разница в том, что Россия не выйдет в плей-офф. А Украина выйдет.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       10 / 831
    20 ноября в 15:01
    Вася все разочаровывает и разочаровывает.
    Aндрей Сибиряков
    Aндрей Сибиряков
       176 / 831
    20 ноября в 14:58
    Укроине вообще не место в чемпионате.
    Don trambon
    Don trambon
       95 / 831
    20 ноября в 14:49
    Опять жирный троллинг) Не для всех. Можешь лучше, что б извилин не напрягать.
    Don trambon
    Don trambon ответил Гавриленко
       95 / 831
    20 ноября в 14:47
    И зря ты делаешь, что за цска в еврокубках болеешь. Она же там всегда занимает одно и то же место! Угадай с четырёх раз, какое...
    Так быть он и хочет болеть за спам в ЕК, вот только где этот спам в ЕК, угадай с бражкой?)
    kastites
    kastites
       357 / 831
    20 ноября в 14:26
      Гавриленко
      Гавриленко
         4 / 831
      20 ноября в 14:15
      И зря ты делаешь, что за цска в еврокубках болеешь. Она же там всегда занимает одно и то же место! Угадай с четырёх раз, какое...
      Беланов
      Беланов
         465 / 831
      20 ноября в 14:02
      На Васю не надо обижаться. Вся его компетентность в футболе отразилась когда он комментировал матч Испания-Португалия
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