Уткин: «Сборная России готова к встрече в плей-офф Евро лучше, чем Украина»

Известный блогер и журналист Василий Уткин порассуждал о возможной встрече сборных России и Украины в матче плей-офф чемпионата Европы 2020 года.

Как вы думаете, я, всю жизнь болеющий за наших, когда они играют не с нашими – я даже за ЦСКА в еврокубках болею, — за какую команду собираюсь болеть в матче Россия – Украина, который хочу увидеть? Как и любой украинец, я собираюсь болеть за свою команду, команду своей страны. Так что ж вы, милые украинцы, так обижаетесь на то, что верю в победу своей команды и говорю «Вы всё получите прямо на поле» в ответ на ваш прекрасный троллинг, который вкратце можно обозначить как «Обтекайте, россияне, вас поставили на место»? Да, разумеется, нас поставили на место в субботу, всё воскресенье мы тщательно обтекали, но это ничего не меняет в том, что мне очень хочется, чтобы сборная России сыграла с Украиной на Евро, и действительно я верю в победу.

Почему? Потому что сборная Украины – новая команда, она ничем не показала своё умение готовиться к большим турнирам. У неё новый состав, новый тренер, ей не хватает опыта. Сборная России лучше готова к этому испытанию в плей-офф с соперником-неофитом. Вот это и позволяет мне рассчитывать на то, что вы, милые, дорогие, родные украинцы, как же я соскучился по встречам с вами на футбольном поле, получите своё в матче плей-офф.