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Дортмундская «Боруссия» потеряла очки в матче с аутсайдером Бундеслиги

вчера, 00:24
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 3Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборнМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Падерборном» в матче 12-го тура чемпионата Германии.

«Боруссия» (20) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Падерборн» (5) - последний.

Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк

«Боруссия» Д - «Падерборн» 3:3 (0:3)
Голы: Санчо 47, Витсель 84, Ройс 90+3 - Мамба 5, Мамба 37, Хольтманн 43

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Вайгль, Хуммельс, Шульц (Хакими 46), Витсель, Дахуд (Азар 46), Санчо, Ройс, Геррейру, Алькасер (Брандт 45+2)
Главный тренер: Фавр Люсьен.

«Падерборн»: Цингерле, Янс, Килиан, Шонлау, Коллинз, Гьясула , Василиадис (Сабири 40), Прогер , Золински (Михел 77), Хольтманн (Антви-Аджей 62), Мамба
Главный тренер: Баумгарт Штеффен.

Предупреждения: Хуммельс 28, Вайгль 74, Коллинз 83, Хакими 84

В прошлом туре «Боруссия» крупно уступила «Баварии».

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Все комментарии
dok66
dok66
   383 / 853
вчера в 19:18
Ну просто вестерн . После 0-3 в итоге 3-3- !
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   475 / 853
вчера в 15:12
Зря...
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   362 / 853
вчера в 13:50
Дожили, блин. Домашнюю ничью с аутсайдером называем отскоком. Но по-другому тут и не скажешь - это он и есть! Абсолютно бездарная игра! Против ХУДШЕЙ команды лиги, ДОМА!
ТРЁХУ пропустили за тайм! Вайгль - днище полное, Витсель и Дауд - туда же! Санчо никакой, Ройс тоже, Пако вообще сломался. Не надолго, надеюсь.
И игры никакой! Ни одного голевого момента за тайм! Опять! Что Бавария, что Интер, что Падерборн - никакой разницы, постоянно одно и то же!

Во втором тайме, когда забили быстрый гол, была надежда, что вот сейчас понесутся вперёд. Хрен там! Опять всё медленно и никакой мысли, несмотря на замены. Про "характер" тут вообще говорить бессмысленно - все три гола Падерборн привёз сам себе. Был бы у этих бесхребетных характер, они бы не пропускали 3 за тайм от команды с 18 места, они бы не уклонялись от борьбы, они бы отрабатывали сзади на регулярной основе, они бы не позволяли так легко от себя убегать, как вчера Вайгль два раза, и т.д.
Это ОТСКОК, а не характер. И если у нас против Падерборна надежда только на отскок, то о каких титулах вообще идёт речь?
Фавр - аут!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   168 / 853
вчера в 12:51
В данном случаи скорее не потеряли очки, а набрали одно, при счете 1-3 Мамба мог делать хеттрик и с 1-4 вряд ли бы уже сравняли, но в итоге хоть не проиграли дома, а свист трибун, когда команды уходили на перерыв, как раз отражает, что думали фанаты БВБ об игре своей команды.
ЮЗИК
ЮЗИК
   226 / 853
вчера в 12:21
Еле отскочили
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   99 / 853
вчера в 11:49
Уже третий год подряд Дортмунд начинает за здравие, а кончает за упокой.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   282 / 853
вчера в 11:46
Падерборн потерял очки, а не Боруссия.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   103 / 853
вчера в 09:58
не потеряла очки,а набрала 1 очко и не опозорились! Дортмундцы вообще какие то экстрималы,мне они напоминают сб Недерландов,только ещё брутальней. Создают себе такие ситуации,из которых выбраться практически невозможно,но в итоге преодолевают эти трудности. Взять ту же игру с Интером. первый тайм 2-0 в родных стенах,причём Интер полностью переиграл,зато во 2 тайме просто смели миланцев и выиграли. Тут же проигрывали 3-0,в первом тайме и во втором на последней минуте сравняли.Характер и мощь у команды есть.но любят дурака повалять,как и Нидерландия. Нужно играть не во 2 тайме,а всё решать в первом,тем более с аутсайдером Бунды.
shlifen
shlifen
   246 / 853
вчера в 08:56
Фавра уже пора бы уволить за странные результаты в этом сезоне, в команде полно атакующих игроков, а частенько вообще играют трусливо, ну и главное - результатов почти нет, надеюсь что хотя бы если в плэйофф ЛЧ не выйдут - руководство сбросит его за борт...
EAGinLE
EAGinLE
   90 / 853
вчера в 08:18
Бывает.
obana777
obana777
   105 / 853
вчера в 08:09
Повеселили публику!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 853
вчера в 07:52
Играть надо в полную силу...
STVA 1
STVA 1
   111 / 853
вчера в 07:32
Веселая игра)))
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   84 / 853
вчера в 07:22
Интересный матч до последней секунды.
azures
azures
   52 / 853
вчера в 07:11
Еле отскочила.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   354 / 853
вчера в 06:21
Неожиданно
ДАША Д
ДАША Д
   197 / 853
вчера в 06:08
Тут скорее приобрела очко.
Leha-ha50
Leha-ha50
   21 / 853
вчера в 05:32
А Дортмунд все котбасит и колбасит!!!
Невероятный отскок!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   269 / 853
вчера в 05:09
По тому как все складывалось шмели скорее приобрели чем потеряли.
Санчо Панса
Санчо Панса
   115 / 853
вчера в 05:03
Вот тебе и Падерборн! Особенно хотел бы отметить Мамбу) Мегаотскок шмелей, стоит признать. Причем, они играли не таким уж неосновным составом! Это Бундеслига, детка)
cska plus
cska plus
   20 / 853
вчера в 04:32
Кошмар творился в Дортмунде, отскок.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 853
вчера в 02:55
Зато зрелище для всех болельщиков подарили!)
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   55 / 853
вчера в 01:43
С такой зашитой барса разгромит дортмунд, надо что то делать а на кону плэй офф лч.
beefs
beefs
   172 / 853
вчера в 01:32
Дортмунд об....
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   60 / 853
вчера в 01:30
Вывод?
dimagas2
dimagas2
   126 / 853
вчера в 00:43
Хотели не напрягать булки перед ЛЧ,а оказалось что надо бегать еще больше во 2-м тайме.
cevin cigan
cevin cigan ответил Так Себе Аналитик
   80 / 853
вчера в 00:39
Там был экспрессик с 3 коэффициентом, который на последней ставке сорвался) Вообще маленькие коэффициенты не всегда плохи. Просто я забыл, что у "Дортмунда" куча проблем.
Финансовые Дортмунд сегодня решил!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ошалевший
   12 / 853
вчера в 00:36
закинь ещё и снова слей на 1,15 кэфе,ну дортмунд налегке хотели,а еле ноги унесли,а жаль
Там был экспрессик с 3 коэффициентом, который на последней ставке сорвался) Вообще маленькие коэффициенты не всегда плохи. Просто я забыл, что у "Дортмунда" куча проблем.
ошалевший
ошалевший ответил Так Себе Аналитик
   263 / 853
вчера в 00:33
Шок! Закинул немного поиграть на выходных и слил все еще до выходных)) Не ожидал такого... Вроде "Интер" наказали, а "Падеборн" с бюджетом "Крыльев Советов" не смогли))
закинь ещё и снова слей на 1,15 кэфе,ну дортмунд налегке хотели,а еле ноги унесли,а жаль
Strikers188
Strikers188
   182 / 853
вчера в 00:30
Потрясающий характер привил команде тренер.
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