Дортмундская «Боруссия» потеряла очки в матче с аутсайдером Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Падерборном» в матче 12-го тура чемпионата Германии.
«Боруссия» (20) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Падерборн» (5) - последний.
Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк
«Боруссия» Д - «Падерборн» 3:3 (0:3)
Голы: Санчо 47, Витсель 84, Ройс 90+3 - Мамба 5, Мамба 37, Хольтманн 43
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Вайгль, Хуммельс, Шульц (Хакими 46), Витсель, Дахуд (Азар 46), Санчо, Ройс, Геррейру, Алькасер (Брандт 45+2)
Главный тренер: Фавр Люсьен.
«Падерборн»: Цингерле, Янс, Килиан, Шонлау, Коллинз, Гьясула , Василиадис (Сабири 40), Прогер , Золински (Михел 77), Хольтманн (Антви-Аджей 62), Мамба
Главный тренер: Баумгарт Штеффен.
Предупреждения: Хуммельс 28, Вайгль 74, Коллинз 83, Хакими 84
В прошлом туре «Боруссия» крупно уступила «Баварии».