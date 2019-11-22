«Локомотив» обыграл «Тамбов» в результативном матче

вчера, 21:29

«Локомотив» победил «Тамбов» в матче 17-го тура РПЛ . «Железнодорожники» набрали 34 очка и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата. «Тамбов» находится на 14-м месте (17 баллов).

Саранск, стадион Мордовия Арена

«Тамбов» - «Локомотив» 2:3 (1:2)

Голы: Обухов 39, Костюков 47 - Крыховяк 29, Ойеволе 33 (автогол), Крыховяк 56

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе, Килин, Костюков (Хосонов 73), Карасев (Часовских 77), Тетрашвили, Чуперка, Обухов (Мамтов 87)

Главный тренер: Ковылин Владимир.

«Локомотив»: Гильерме, Хеведес, Мурило Серкейра, Чорлука (Кверквелия 46), Рыбус, Баринов, Коломейцев, Крыховяк, Ан. Миранчук, Эдер (Идову 90+2), Ал. Миранчук

Главный тренер: Сёмин Юрий.

Предупреждения: Костюков 35, Баринов 65

Напомним, что в прошлом туре «Локо» сыграл вничью с «Краснодаром».