«Локомотив» обыграл «Тамбов» в результативном матче

«Локомотив» победил «Тамбов» в матче 17-го тура РПЛ. «Железнодорожники» набрали 34 очка и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата. «Тамбов» находится на 14-м месте (17 баллов).
Саранск, стадион Мордовия Арена
«Тамбов» - «Локомотив» 2:3 (1:2)
Голы: Обухов 39, Костюков 47 - Крыховяк 29, Ойеволе 33 (автогол), Крыховяк 56
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе, Килин, Костюков (Хосонов 73), Карасев (Часовских 77), Тетрашвили, Чуперка, Обухов (Мамтов 87)
Главный тренер: Ковылин Владимир.
«Локомотив»: Гильерме, Хеведес, Мурило Серкейра, Чорлука (Кверквелия 46), Рыбус, Баринов, Коломейцев, Крыховяк, Ан. Миранчук, Эдер (Идову 90+2), Ал. Миранчук
Главный тренер: Сёмин Юрий.
Предупреждения: Костюков 35, Баринов 65
Напомним, что в прошлом туре «Локо» сыграл вничью с «Краснодаром».
У спартвка 1 дин Антон был и вас рвал. Рано Локо одну из корон мерит. Алкашам редко бесплатно ставят, им поставили и добавили в силу возраста, а так игра не о чем . Зенит реально всех сильней, но СПАРТАК есть и будет СПАРТАКОМ, это ДОСТОЯНИЕ с чем никто не поспорит..... даже Путинский Зенит
У спартвка 1 дин Антон был и вас рвал. Рано Локо одну из корон мерит. Алкашам редко бесплатно ставят, им поставили и добавили в силу возраста, а так игра не о чем . Зенит реально всех сильней, но СПАРТАК есть и будет СПАРТАКОМ, это ДОСТОЯНИЕ с чем никто не поспорит..... даже Путинский Зенит
Салют !
Салют !
пока настоящие акки не откроют,
тоже никакого диалога . А развлекаться
можно по разному, только при этом марку
свою деражть как в вирте, так и в реале,
а не страдать витиеватостью . Бывай...
пока настоящие акки не откроют,
тоже никакого диалога . А развлекаться
можно по разному, только при этом марку
свою деражть как в вирте, так и в реале,
а не страдать витиеватостью . Бывай...
Тебе какой интерес на ветке паровозов с ними цепляться ?
Пятница,люди в меру своей фантазии время проводят.
моя красота до следующих выходных потерялась,так бы меня здесь не было )
Тебе какой интерес на ветке паровозов с ними цепляться ?
Пятница,люди в меру своей фантазии время проводят.
моя красота до следующих выходных потерялась,так бы меня здесь не было )
Мои терки с тобой- это мои, но ты знаешь мои
оба акка, и я твой. А Хто эти твои собратья-вопрос )
Мои терки с тобой- это мои, но ты знаешь мои
оба акка, и я твой. А Хто эти твои собратья-вопрос )
А общаться с тем, кто спрятался за ширмой, как-то не совсем нормально .
А общаться с тем, кто спрятался за ширмой, как-то не совсем нормально .