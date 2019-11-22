ГлавнаяНовости

«Локомотив» обыграл «Тамбов» в результативном матче

вчера, 21:29
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Локомотив» победил «Тамбов» в матче 17-го тура РПЛ. «Железнодорожники» набрали 34 очка и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата. «Тамбов» находится на 14-м месте (17 баллов).

Саранск, стадион Мордовия Арена

«Тамбов» - «Локомотив» 2:3 (1:2)
Голы: Обухов 39, Костюков 47 - Крыховяк 29, Ойеволе 33 (автогол), Крыховяк 56

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе, Килин, Костюков (Хосонов 73), Карасев (Часовских 77), Тетрашвили, Чуперка, Обухов (Мамтов 87)
Главный тренер: Ковылин Владимир.

«Локомотив»: Гильерме, Хеведес, Мурило Серкейра, Чорлука (Кверквелия 46), Рыбус, Баринов, Коломейцев, Крыховяк, Ан. Миранчук, Эдер (Идову 90+2), Ал. Миранчук
Главный тренер: Сёмин Юрий.

Предупреждения: Костюков 35, Баринов 65

Напомним, что в прошлом туре «Локо» сыграл вничью с «Краснодаром».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ПСЖ уверенно победил «Лилль»
Сегодня, 00:39 Комментарии1
Дортмундская «Боруссия» потеряла очки в матче с аутсайдером Бундеслиги
Сегодня, 00:24 ВидеоКомментарии8
Польша одержала победу над Словенией
20 ноября Комментарии7
Северная Македония обыграла Израиль
20 ноября Комментарии7
Австрия уступила Латвии
20 ноября Комментарии6
Шотландия обыграла Казахстан
20 ноября Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ArgonS
   30 / 831
сегодня в 00:46
Выстрел мимо. Цска не учавствует в отличие от Локо в борьбе за золото. А Локо пожалуй натянет зенит в этой борьбе
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 831
сегодня в 00:41
Тамбов смотрелся очень даже солидно. Многим еще кровушки попьет!!!
Питер Ман
Питер Ман
   60 / 831
сегодня в 00:35
Жаль Тамбов, боевая команда но не может защититься от кабинетного беспредела
дантеs
дантеs
   620 / 831
сегодня в 00:31
Тамбов еще поборется, еще нервишки потреплет...
valdsx
valdsx
вчера в 23:58
Ну и кто или что, Великий Локо, после такой победы? Просто 2 Антона и фарт?
У спартвка 1 дин Антон был и вас рвал. Рано Локо одну из корон мерит. Алкашам редко бесплатно ставят, им поставили и добавили в силу возраста, а так игра не о чем . Зенит реально всех сильней, но СПАРТАК есть и будет СПАРТАКОМ, это ДОСТОЯНИЕ с чем никто не поспорит..... даже Путинский Зенит
spartach n1
spartach n1 ответил mangoх12
   2 / 831
вчера в 23:52
да помню было время)) Ща накал не тот , болелы вялые пошли , гвардия ушла, а наши из за особой любви к картофелю даже на ветку не ходят .. непонятно что ждать
Да че ты на картофана гонишь хуже наших горлопанов,у него ресурс ограничен и так из штанов выпрыгивает,полурезервом играет,а ле как не крути не наш уровень !
mangoх12
mangoх12 ответил spartach n1
   54 / 831
вчера в 23:46
Манга,помню раньше,иногда с тобой даже поговорить можно было,ну че притопим в выходные за Урал и Крылья ?))
да помню было время)) Ща накал не тот , болелы вялые пошли , гвардия ушла, а наши из за особой любви к картофелю даже на ветку не ходят .. непонятно что ждать

Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   100 / 831
вчера в 23:42
Левая победа.
ᅠ
ответил Port-Petrovsk007
   811 / 831
вчера в 23:28
Вот как увидел, что фэйки, пока настоящие акки не откроют, тоже никакого диалога . А развлекаться можно по разному, только при этом марку свою деражть как в вирте, так и в реале, а не страдать витиеватостью . Бывай...
Назар, ты слишком эмоционален. Зачем ты общаешься с Жучком? Забей, будь собой, не иди на поводу фейков.
ArgonS
ArgonS ответил Ваня лучший
   672 / 831
вчера в 23:17
А Рубину не надо побеждать? Как ты думаешь. Для интриги в ЧР, РУБИН должен выиграть.
А цээска проиграть уже по традиции, лучше 5-1.
spartach n1
spartach n1 ответил Port-Petrovsk007
   2 / 831
вчера в 23:16
Вот как увидел, что фэйки, пока настоящие акки не откроют, тоже никакого диалога . А развлекаться можно по разному, только при этом марку свою деражть как в вирте, так и в реале, а не страдать витиеватостью . Бывай...
Позиционируешь себя как серьёзный чел,а споришь с фейками,ты уж ,или-или !))
Салют !
Суеверный
Суеверный
   402 / 831
вчера в 23:12
Тамбовский волк хоть и свинкам не товарищ, но рельсы... и шпалы да перестук колес... Тем будет интересней.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Владимир Тимофеевв
   30 / 831
вчера в 23:11
А Рубину не надо побеждать? Как ты думаешь. Для интриги в ЧР, РУБИН должен выиграть.
spartach n1
spartach n1 ответил mangoх12
   2 / 831
вчера в 23:10
Так не "народная" ж команда))
Манга,помню раньше,иногда с тобой даже поговорить можно было,ну че притопим в выходные за Урал и Крылья ?))
particular
particular ответил Объективное мнение
   8 / 831
вчера в 23:09
Поляк явно игрок не для нащего чемпа
Дааа... Забивает Крыховяк, а ценник натягивают на братанов..:)
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Wolf77785
   30 / 831
вчера в 23:08
Об умерших и погибших нормальные люди плохо не говорят, даже если они этого заслуживают. Но в городе отравленном газом, свои нормы морали. Вспомнить хотя бы банер про Яшина... Позорище...
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответил spartach n1
вчера в 23:08
Мне почем знать,я за себя отвечаю ) Тебе какой интерес на ветке паровозов с ними цепляться ? Пятница,люди в меру своей фантазии время проводят. моя красота до следующих выходных потерялась,так бы меня здесь не было )
Вот как увидел, что фэйки,
пока настоящие акки не откроют,
тоже никакого диалога . А развлекаться
можно по разному, только при этом марку
свою деражть как в вирте, так и в реале,
а не страдать витиеватостью . Бывай...
spartach n1
spartach n1 ответил mangoх12
   2 / 831
вчера в 23:05
Так не "народная" ж команда))
Паровозы для тебя мелко плавают ?)
spartach n1
spartach n1 ответил Port-Petrovsk007
   2 / 831
вчера в 23:03
Своих то почему не спросишь, что шифруются . Мои терки с тобой- это мои, но ты знаешь мои оба акка, и я твой. А Хто эти твои собратья-вопрос )
Мне почем знать,я за себя отвечаю )
Тебе какой интерес на ветке паровозов с ними цепляться ?
Пятница,люди в меру своей фантазии время проводят.
моя красота до следующих выходных потерялась,так бы меня здесь не было )
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв
   271 / 831
вчера в 23:03
С победой железнодорожники! Конечно класс игроков Локо выше но им выпало везения увезти три очка с собой домой. Тамбов проиграл незаслуженно наиграли они сегодня на ничью. Наши футбольные чиновники почему-то не торопятся вводить вар в РПЛ будут опять тянуть до следующего сезона .Кому то это невыгодно но сколько можно наблюдать за этим судейским беспределом с телевизора. Завтра нам самим надо побеждать в Казани матч обещает быть сложным но если Сочи сумел закатить три мяча то Зениту это тоже по силам .
unoejk
unoejk ответил Михаил Славнов
   119 / 831
вчера в 23:01
Алексей Миллер Сегодня 19:34 ответ пользователю Бубнин (раскрыть) Для настоящих фанатов - всегда пожалуйста! А вот такие переодетые болельщики, как Славнов и Литейный, ведут себя неподобающе, позорят наш великий Зенит. Придется для них запретить вход на наш стадион. И это тоже?
Поправил.
mangoх12
mangoх12 ответил spartach n1
   54 / 831
вчера в 23:01
Не Спартак же играл ))
Так не "народная" ж команда))
Объективное мнение
Объективное мнение
   619 / 831
вчера в 22:56
Поляк явно игрок не для нащего чемпа
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил spartach n1
   212 / 831
вчера в 22:55
Подожди щас обьявится и настучит нам,он умный дурак и малый не дурак 😂😂😂
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответил spartach n1
вчера в 22:54
Но зачем тогда шифруется ?)
Своих то почему не спросишь, что шифруются .
Мои терки с тобой- это мои, но ты знаешь мои
оба акка, и я твой. А Хто эти твои собратья-вопрос )
spartach n1
spartach n1 ответил mangoх12
   2 / 831
вчера в 22:53
не смотрел ..
Не Спартак же играл ))
mangoх12
mangoх12
   54 / 831
вчера в 22:52
не смотрел ..
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответил Ruslan Volkov
вчера в 22:52
Байкал он конебомж,сразу за 2 команды с детства болеет
Руслан, салам ! Здесь куча фэйков, и настоящие свои аки не открывают.
А общаться с тем, кто спрятался за ширмой, как-то не совсем нормально .
spartach n1
spartach n1 ответил Ruslan Volkov
   2 / 831
вчера в 22:51
Байкал он конебомж,сразу за 2 команды с детства болеет
Но зачем тогда шифруется ?)
spartach n1
spartach n1 ответил Cremen
   2 / 831
вчера в 22:50
Ему стыдно за такой Локомотив.
Зато ваши игры не пропустит,Зенит всегда поддержит ))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100