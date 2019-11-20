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Польша одержала победу над Словенией

20 ноября 2019, 00:48
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша3 : 2Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Сборная Польши обыграла команду Словении в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Польша (25 очков) располагается на первом месте в своей группе, Словения (14 очков) - четвертая.

Варшава, стадион Национальный стадион

Польша - Словения 3:2 (1:1)
Голы: Шимански 3, Левандовски 54, Гуральски 81 - Матавж 14, Иличич 61

Польша: Щесны, Пищек (Кендзера 45+3), Глик (Енджейчик 7), Беднарек, Реца, Гуральски, Крыховяк, Шимански (Юзвяк 86), Зелински, Гросицки, Левандовски
Главный тренер: Бржечек Ежи.

Словения: Облак, Стоянович, Блажич, Мевля, Балковец, Крхин, Иличич, Бийол (Зайц 72), Куртич, Вербич (Реп 86), Матавж (Вучкич 89)
Главный тренер: Кек Матьяж.

Предупреждения: Куртич 2, Реца 33, Крыховяк 70, Кендзера 85, Куртич 86

Удаление: Куртич 86

В параллельном матче сборная России одержала крупную победу над Сан-Марино.

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Все комментарии
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   22 / 831
20 ноября в 09:52
Динамовец Шимански хорош
abramjan
abramjan
   85 / 831
20 ноября в 09:32
пся крев...
cska plus
cska plus
   14 / 831
20 ноября в 07:02
Пшеки нормальный отбор провели.
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 831
20 ноября в 02:14
Упорный матч похоже был???
Гавриленко
Гавриленко
   4 / 831
20 ноября в 01:44
Не надо было бийола выставлять словенцам, могли и победить.
d_fincher
d_fincher
   45 / 831
20 ноября в 01:20
Левандовски монстр.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   100 / 831
20 ноября в 00:56
Жаль Словению.
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