Польша одержала победу над Словенией

Сборная Польши обыграла команду Словении в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Польша (25 очков) располагается на первом месте в своей группе, Словения (14 очков) - четвертая.
Варшава, стадион Национальный стадион
Польша - Словения 3:2 (1:1)
Голы: Шимански 3, Левандовски 54, Гуральски 81 - Матавж 14, Иличич 61
Польша: Щесны, Пищек (Кендзера 45+3), Глик (Енджейчик 7), Беднарек, Реца, Гуральски, Крыховяк, Шимански (Юзвяк 86), Зелински, Гросицки, Левандовски
Главный тренер: Бржечек Ежи.
Словения: Облак, Стоянович, Блажич, Мевля, Балковец, Крхин, Иличич, Бийол (Зайц 72), Куртич, Вербич (Реп 86), Матавж (Вучкич 89)
Главный тренер: Кек Матьяж.
Предупреждения: Куртич 2, Реца 33, Крыховяк 70, Кендзера 85, Куртич 86
Удаление: Куртич 86
В параллельном матче сборная России одержала крупную победу над Сан-Марино.