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«Тамбов» определился с тренером до конца сезона

вчера, 13:05

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что исполняющий обязанности главного тренера клуба Сергей Первушин продолжит работать с командой до конца сезона-2019/20.

Первушин был назначен и. о. главного тренера «Тамбова» 21 октября, спустя два дня после того, как клуб покинул главный тренер Александр Григорян.

Решение принято - мы точно оставляем Сергея Первушина до конца сезона. Никаких других вариантов рассматривать не будем, руководство выражает доверие Первушину. На категорию Pro он может подать документы летом и уже после этого исполнять обязанности главного тренера. До лета Тимур Шипшев будет де-юро главным тренером, а Первушин - де-факто, у нас задача - остаться в РПЛ, поэтому если нынешний тренерский штаб все выполнит, то естественно мы продолжим сотрудничество.

То, что сейчас происходит, нам нравится, нас все устраивает. В матче с «Локомотивом» мы на ничью наиграли. Но ничего страшного, мы возьмем еще свои очки в нужных встречах.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   269 / 853
вчера в 17:26
Первушин не оставил руководству выбора.
cska plus
cska plus
   20 / 853
вчера в 15:27
Разумное решение.
mihaluch
mihaluch
   100 / 853
вчера в 13:55
А кто ещё может справиться с "Тамбовом"?
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   213 / 853
вчера в 13:55
григорян ушел и клуб заиграл, стал выигрывать. теперь этот "експерт" умничает на экранах ТВ))) Удачи Первушину с командой!
Остапчук 67
Остапчук 67
   297 / 853
вчера в 13:53
Желаю "Тамбову" выкарабкаться.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   75 / 853
вчера в 13:52
Удачи Первушину, хорошо, что не додумались пустить свиней.
ДСА
ДСА
   235 / 853
вчера в 13:49
Решили сэкономить
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