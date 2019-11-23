«Тамбов» определился с тренером до конца сезона

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что исполняющий обязанности главного тренера клуба продолжит работать с командой до конца сезона-2019/20.

Первушин был назначен и. о. главного тренера «Тамбова» 21 октября, спустя два дня после того, как клуб покинул главный тренер Александр Григорян.

Решение принято - мы точно оставляем Сергея Первушина до конца сезона. Никаких других вариантов рассматривать не будем, руководство выражает доверие Первушину. На категорию Pro он может подать документы летом и уже после этого исполнять обязанности главного тренера. До лета Тимур Шипшев будет де-юро главным тренером, а Первушин - де-факто, у нас задача - остаться в РПЛ , поэтому если нынешний тренерский штаб все выполнит, то естественно мы продолжим сотрудничество.

То, что сейчас происходит, нам нравится, нас все устраивает. В матче с «Локомотивом» мы на ничью наиграли. Но ничего страшного, мы возьмем еще свои очки в нужных встречах.