Карпин: «Второй пенальти в ворота „Ростова“ - это смех»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал судейство в матче с «Динамо», в котором дончане уступили, пропустив с двух пенальти:

В первом тайме мы создали больше моментов, чем во втором, во втором, возможно, не так активно в атаке сыграли. Не помню, чтобы у «Динамо» были моменты, чтобы были какие-то действия нашего вратаря, к ребятам ни одной претензии нет. Не хочу комментировать судейство, это смешно комментировать. В раздевалке показали второй пенальти в наши ворота - смех.