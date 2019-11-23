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Карпин: «Второй пенальти в ворота „Ростова“ - это смех»

вчера, 20:35
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал судейство в матче с «Динамо», в котором дончане уступили, пропустив с двух пенальти:

В первом тайме мы создали больше моментов, чем во втором, во втором, возможно, не так активно в атаке сыграли. Не помню, чтобы у «Динамо» были моменты, чтобы были какие-то действия нашего вратаря, к ребятам ни одной претензии нет. Не хочу комментировать судейство, это смешно комментировать. В раздевалке показали второй пенальти в наши ворота - смех.

Ранее своим мнением об игре поделился голкипер «Ростова» Егор Бабурин.

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Все комментарии
autochthon
autochthon
   756 / 853
сегодня в 00:16
Пенальти по делу. А смех сквозь слезы...Динамо с победой!
Морозовский
Морозовский
   5 / 853
вчера в 23:48
Смех смехом, но проигрывать такому, на данный момент никакому, "Динамо, тоже смешно. Второй надо было забивать, а не успокаиваться.
Nikola45
Nikola45 ответил RIR68
   233 / 853
вчера в 23:29
смеяться нужно было, когда Вилков удалял Бийола за такую же хрень.
Он тогда не на одну карточку наиграл
Gotlib
Gotlib ответил cska plus
   715 / 853
вчера в 23:10
Волерик прав я тоже смеялся.
И я смеялся, когда Новик опустил Валерона. )))
Gotlib
Gotlib ответил Dinamo
   715 / 853
вчера в 23:08
Cмешнее было бы, если бы за такой фол арбитр пенальти не дал. Больше вопросов вызывает гол Ростова, когда Шимански чуть ногу не оторвали, предварительно сыграв в мяч, а судья даже не пошёл смотреть эпизод.
Ещё смешнее то, что Паршивлюк чисто мяч выбил и судья даже не посмотрев повтор поставил пенальти.
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko ответил Dinamo
вчера в 23:07
Cмешнее было бы, если бы за такой фол арбитр пенальти не дал. Больше вопросов вызывает гол Ростова, когда Шимански чуть ногу не оторвали, предварительно сыграв в мяч, а судья даже не пошёл смотреть эпизод.
смешно как ты об этом пишешь там по моменту явно видно как игрок играет в мяч а то что Шиманьски потом врезается в Глебова так это уже его проблемы и вообще странно читать коменты от человека который походу сам никогда не играл в профессиональный футбол)))
ФК РOСТОВ
ФК РOСТОВ
   33 / 853
вчера в 22:38
Второй пенальти - судейский беспредел. Пробитие Ионовым третьего пенальти, в этом матче, это просто смех, но не для болельщиков Ростова.
112910415
112910415
   62 / 853
вчера в 22:31
в футболе есть не только футбол ...
drive45
drive45
   469 / 853
вчера в 22:10
Второй пенальти нам возвратили, смешно то,что мы его неаризовали.
gentlewolf
gentlewolf ответил Eirek
   135 / 853
вчера в 21:41
Создает слишком хороший прецедент тогда. Махай ногой как хочешь(если не выход один в один), и будет тебе счастье, и атаку сорвал, и последствий нет. Как по мне, если уж и придираться к пенальти, то скорее к первому. Да там цепочка фолов точно была, но по сути своей момент то заиграли с ударом Юсупа...
Не было удара Юсупова. Валера же сказал - их вратарь в дело не вступал, у Динамо не было моментов.
Показалось вам. Все показалось. Не было нарушений, а в раздевалке Ростова кто то забыл большой кисет с травой.
Хахахаха, это все смешно.
RIR68
RIR68
   380 / 853
вчера в 21:24
смеяться нужно было, когда Вилков удалял Бийола за такую же хрень.
Accinit
Accinit
   606 / 853
вчера в 21:06
Смех это не забивать пенальти.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   269 / 853
вчера в 21:01
Какие однако расслабленные ребята в раздевалке у Карпина - я вот до си успокоиться не могу и дома успел поскандалить и в соседнем Магните..
Dinamo
Dinamo
   792 / 853
вчера в 21:01
Cмешнее было бы, если бы за такой фол арбитр пенальти не дал.
Больше вопросов вызывает гол Ростова, когда Шимански чуть ногу не оторвали, предварительно сыграв в мяч, а судья даже не пошёл смотреть эпизод.
волгодон 2
волгодон 2
   26 / 853
вчера в 21:00
Да и первый тоже смех. Коли не смогли завершить атаку голом,то давайте прокрутим назад и отработаем. Чисто милицейское судейство.
time out
time out
   44 / 853
вчера в 20:59
Смех уже давно продолжается. У нас в РФС любят клоунады.
cska plus
cska plus
   20 / 853
вчера в 20:58
Волерик прав я тоже смеялся.
mihaluch
mihaluch
   100 / 853
вчера в 20:56
Смех смехом, а"Динамо" побеждает, а у "Ростова" баранка.
Eirek
Eirek ответил Трезвый повар
вчера в 20:44
В этом эпизоде нарушение было не умышленным и игрок Динамо не угрожал воротам Ростова. Судья вполне мог назначить свободный удар
Создает слишком хороший прецедент тогда.
Махай ногой как хочешь(если не выход один в один), и будет тебе счастье, и атаку сорвал, и последствий нет.
Как по мне, если уж и придираться к пенальти, то скорее к первому.
Да там цепочка фолов точно была, но по сути своей момент то заиграли с ударом Юсупа...
Трезвый повар
Трезвый повар
   319 / 853
вчера в 20:40
В этом эпизоде нарушение было не умышленным и игрок Динамо не угрожал воротам Ростова. Судья вполне мог назначить свободный удар
Аксинья
Аксинья
   45 / 853
вчера в 20:39
Валера, выполняем директиву сверху, а отмазку переводим на судей - красивый ход...
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