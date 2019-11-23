Карпин: «Второй пенальти в ворота „Ростова“ - это смех»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал судейство в матче с «Динамо», в котором дончане уступили, пропустив с двух пенальти:
В первом тайме мы создали больше моментов, чем во втором, во втором, возможно, не так активно в атаке сыграли. Не помню, чтобы у «Динамо» были моменты, чтобы были какие-то действия нашего вратаря, к ребятам ни одной претензии нет. Не хочу комментировать судейство, это смешно комментировать. В раздевалке показали второй пенальти в наши ворота - смех.
Ранее своим мнением об игре поделился голкипер «Ростова» Егор Бабурин.
Показалось вам. Все показалось. Не было нарушений, а в раздевалке Ростова кто то забыл большой кисет с травой.
Хахахаха, это все смешно.
Показалось вам. Все показалось. Не было нарушений, а в раздевалке Ростова кто то забыл большой кисет с травой.
Хахахаха, это все смешно.
Больше вопросов вызывает гол Ростова, когда Шимански чуть ногу не оторвали, предварительно сыграв в мяч, а судья даже не пошёл смотреть эпизод.
Больше вопросов вызывает гол Ростова, когда Шимански чуть ногу не оторвали, предварительно сыграв в мяч, а судья даже не пошёл смотреть эпизод.
Махай ногой как хочешь(если не выход один в один), и будет тебе счастье, и атаку сорвал, и последствий нет.
Как по мне, если уж и придираться к пенальти, то скорее к первому.
Да там цепочка фолов точно была, но по сути своей момент то заиграли с ударом Юсупа...
Махай ногой как хочешь(если не выход один в один), и будет тебе счастье, и атаку сорвал, и последствий нет.
Как по мне, если уж и придираться к пенальти, то скорее к первому.
Да там цепочка фолов точно была, но по сути своей момент то заиграли с ударом Юсупа...