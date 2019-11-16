Не Вилковым единым. Секрет российского судейства

вчера, 12:50

Отстранение вернуло разговор о недостаточной квалификации арбитров. «Соккер.ру» допускает - манипулируют общественным мнением.

Процесс вроде как запущен. Человек из банковской сферы и специальных служб будет оценивать арбитров, и Егорова в конце года тоже заменят, четче разделив функции контроля и подготовки рефери. Здравый ход, но для публики нашли козла отпущения из целого стада.

В УЕФА опасаются арбитров, если те грубо ошибаются, но их почему-то не ругают дома, назначают снова и снова на важные матчи в национальных лигах. Таким сложно доверять в еврокубках. Но значит ли наличие специфических игр, что арбитры Москалев, Мешков или Вилков обязательно слабые?

«Недостаточная квалификация» - крайне спорный генеральный ответ, поскольку переводит стрелки. Суть другая, но сформулировать ее прямо нельзя из-за юридических ограничений. Зато заявить, что у Вилкова есть очень сильные рядовые матчи и рядом странные центральные - можно и нужно, констатация фактов.

Российские рефери по квалификации или чуть выше среднего, или средние. Кто не согласен – не смотрит, что творят в Бундеслиге, АПЛ или Ла Лиге, уже имея повторы. Про Серию А не будем – торчат знакомые по очертанию уши. Но именно странные ляпы скорее в России, чем в Англии.

В АПЛ Вилкова бы сразу убрали, а в РПЛ слили через паузу. После Санкт-Петербурга сразу отсудил в Оренбурге, случился второй скандал подряд, хозяев лишили двух явных пенальти, что признано официально. Но ведь Вилков работал постоянно, ошибаясь – вот в чем смысл! Его квалификацию считали подходящей в РФС , доверяли.

Иногда у Вилкова было больше матчей, чем у Егорова. Как-то будущий глава арбитров судил 12 раз, а его коллега отработал сразу 19 матчей. И оценка Кадырова забылась, Михаила Федоровича постоянно назначали. Вилкова уже и в ФНЛ топили, и считали статистику в играх «Зенита» и ЦСКА , а в противовес – «Спартака» и «Локомотива».

Самые внимательные отмечают весеннюю ошибку на десятки миллионов евро. Рефери вырвал прямую путевку в ЛЧ у «Краснодара» и отдал «Локомотиву» левым пенальти – позже официально признали грубую осечку арбитра, что стоял в метрах от эпизода. Наказали? Нет, наградили Вилкова центральными играми нового сезона.

И Егоров, и Дюков защищают арбитра прямо сейчас – «ошибаются все» (правда), «не все решения в Санкт-Петербурге были неправильными» (правда). Увидели классическую манипуляцию – вам выдают только ту информацию, которую нужно, формируя определенное мнение. Мнение известно: бояре – плохие, царь - хороший.

Позвольте арбитрам говорить «нет» - многое изменится. Работой Вилкова были довольны ЦСКА и «Зенит» в разное время, поэтому оставался. Недовольным оказался «Краснодар» - не услышали вовремя, а самое смешное, что из 9 матчей «Спартака», которые судил Вилков за три года, «красно-белые» проиграли 7, а еще 2 были ничьи.

Не подумайте, что там лишь скандалы, но забавно, что Вилков работал 20 матчей «Спартака», а у москвичей лишь 15 % побед, зато 60 % - поражений. Не исключено, что в РФС держались за Михаила Федоровича, считая удачливым. Где поражения «Спартака» и чемпионство «Зенита» - нет повода для печали?

Кстати, судьи, чья квалификация точно не выше, чем у Вилкова, работают еще чаще. Возьмите Безбородова. С начала сезона-2015/16 у него сразу 86 поединков в РПЛ . Даже у любимца «спартаковцев» – Лапочкина, всего 82 игры. Но Безбородов летом был понижен в категории самим УЕФА – упал в третий дивизион, а Сергей – не повышен.

Что забавного? Дважды подряд Вячеслава называли лучшим судьей года в России, а затем выиграл Лапочкин – из третьего дивизиона рефери УЕФА . Почему иностранные чиновники не ценят лучших арбитров РПЛ ? У стен тоже есть уши. Чеферин сомневается, что в РПЛ арбитр может подготовиться к серьезной зарубе в Европе.

Никому, кроме Карасева – с большой натяжкой, не доверяют. В свою очередь, в РПЛ не любят Сергея. Рок-н-рольщик нахватался западных глупостей. Единственный российский арбитр из элитной категории УЕФА судит невероятно важные матчи. Например, «Урал» - «Уфа», «Оренбург» - «Зенит», «Урал» - «Сочи». Еще работал на играх «Тамбова» - с «Ахматом» и «Ростовом».

Карасев даже пытался стать Вилковым от безысходности. В игре «Оренбурга» и «Зенита», где никогда не угадаешь победителя, Сергей допустил две грубые ошибки в пользу фаворита, его отругали. А вот на матч «Спартака» и ЦСКА назначили Еськова, но из-за его травмы работал Карасев. Федун в 2017 году грозился сделать всё, чтобы Сергей больше не судил, и можно сказать, что проклятия сработали.

Первый арбитр страны по оценкам УЕФА оценивает игру «Урал» - «Сочи», а «Зенит» и ЦСКА судит Вилков. Так что причину слабого арбитража вам хотят продать квелую – якобы нет квалифицированных арбитров. Все не настолько просто! Клубы обидчивые, а иммунитет только у Безбородова. Например, у Вячеслава было две игры «Локомотива» и «Краснодара», или матч ЦСКА и «быков».

Вдогонку два дерби – «армейцев» против «Локомотива», «Спартака» против «Динамо» (помните борцовский захват Жиго?). А у Вилкова были матчи уровня «Локомотива» против «Зенита», или «Зенита» и ЦСКА . Какой смысл говорить о квалификации, как о причине ляпов, если Еськов и Иванов – первая лига рефери УЕФА (Карасев – элитный дивизион), суммарно отработали 16, а Мешков один провел 11 игр?

А ведь этот судья в матче ЦСКА и «Сочи» пропустил удар в лицо Чалову – игра закончилась 0:0, «армейцы» остались без пенальти. Как наказали Мешкова? Назначением на «Спартак» - «Зенит». Если бы для того, чтобы давали работу, российскому арбитру нужна была такая мелочь, как идеальный арбитраж, то работали те, кто лучше проходят тесты УЕФА и реже ошибаются.

Но в РФС и РПЛ не обращают внимания на систематические скандалы - в суровой реальности страшные взрывы не рождают супергероев, как в комиксах. Зато видим следы злодейства. Отстранение часто попадающего в передряги и непотопляемого годами Вилкова в лиге, где Лапочкин, Безбородов, Мешков и остальные похожи на тех, кто переживет ядерную зиму, ничего не меняет.

Годами эти люди работают чаще, чем те, кого выше оценивают в УЕФА . И только из-за методов использования арбитров в РПЛ все попадают в замкнутый круг, не могут расти, не получают серьезный международный опыт. Чтобы работать чаще всех в РПЛ – читай, зарабатывать деньги, нужно правильно ошибаться. Кто неправильно ошибается – убирают. Кто ошибается реже всех, набирают по 6-10 матчей за сезон, любители правосудия не котируются, опыт не получают.

Чаще всех работают Мешков, Лапочкин, Вилков и Безбородов. Был еще Москалев в фаворе, но закончились кошачьи жизни. Чем одиознее арбитр – тем чаще работает на центральных или важных матчах в последние годы. И только человек, который после драки в игре «Зенита» и ЦСКА пропускает две очевидные руки в пользу «Уфы» против «Оренбурга», получает отстранение – скорее всего, на три тура, до конца года.

Весной Вилков тихо вернется, ведь круг рефери, которым в РФС и РПЛ доверяют, очень узкий. В чем трагикомичность? Два главных наказания сезона – Москалева и Вилкова, связаны с такими командами, как «Сочи» и «Оренбург». Все упомянутые выше часто ошибались в центральных играх, а официальный гнев вызвала скандальная победа «Спартака» над «Сочи» и нулевая ничья «Оренбурга» дома против «Уфы».

Поэтому разговоры о квалификации вызывают улыбку. Тот же Вилков – такой, как нужно. У «Зенита» 65.2 % побед, у ЦСКА – 61.5 %, поражения – крайне редкие. А вот у «Краснодара» с этим судьей потеря очков в 56 % игр, у «Спартака» - в 85 %. Михаил Федорович – идеальный арбитр по версии РФС , так что весной вернется к работе. И Москалев - тоже, ведь у «Спартака» и ЦСКА в последние годы с ним ни одного поражения, у «армейцев» 9 побед из 9.

Пока Карасев чаще всего судит «Ростов» и почти не судит «красно-белых», у Лапочкина другая ситуация. При нем «Локомотив» сливает каждый третий матч, а «Спартак» - лишь 9 %. И у Безбородова свой необъяснимый талант – работает чаще всего именно на играх трех московских клубов и «Краснодара», и в 61 % случаев фавориты теряют очки, в среднем проигрывая каждый пятый матч – часто для лидеров РПЛ .

У каждого любимым становится арбитр, с которым серийно побеждаешь, или тот, с которым проигрывают конкуренты. Нелюбимым – тот, кто правильные серии прерывает, или же задевает работой уважаемого человека, как Москалев после «Спартака» против «Сочи». Так что отстранение Вилкова ничего не значит. Будет иметь значение выбор на центральные матчи не тех, с кем фавориты чаще побеждают, а людей, которым позволят быть независимыми.

Недовольные и в таком случае останутся, зато публику перестанут обманывать, списывая грубейшие ляпы на квалификацию арбитров или нехватку тех, кто реально может отсудить грамотно. Упрямо годами назначали тех, чьи ошибки потом признает Егоров. Совпадение, конечно же.