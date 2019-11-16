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Шох - о судействе: «Назрели системные изменения»

сегодня, 14:16

Член исполкома РФС Рохус Шох прокомментировал судейские реформы в российском футболе.

Назрели системные изменения. Я думаю, что реформа принесет большие и продуктивные плоды. Нельзя сказать, что она сразу все перевернет. Но то, что изменения будут позитивными, сомнений нет.

Изменения не такие большие? Вы смотрите абстрактно. Но внутри поменялось много принципов, регламентов.

Кошмарное судейство? Что значит «кошмарное»? К судейству всегда есть вопросы. Они есть и сейчас. Все прекрасно понимали и Александр Валерьевич Дюков в том числе, что нужно системно подходить к этой ситуации. Сменить одного человека на другого проще всего, но нужны системные изменения.

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Все комментарии
морозз
морозз
   48 / 860
сегодня в 15:38
Вот и Дюков вытащил голову из песка и занялся судейством, суть которого сделать Зенит непобедимым и вечным чемпионом!
azures
azures
   753 / 860
сегодня в 14:23
Пока в РФС коррупционер симонян ничего не изменится и свиней не вытуришь на законное место в пердив.
cska plus
cska plus
   8 / 860
сегодня в 14:21
Блин, сколько же этих членов?
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