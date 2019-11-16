Шох - о судействе: «Назрели системные изменения»

Член исполкома РФС Рохус Шох прокомментировал судейские реформы в российском футболе.

Назрели системные изменения. Я думаю, что реформа принесет большие и продуктивные плоды. Нельзя сказать, что она сразу все перевернет. Но то, что изменения будут позитивными, сомнений нет.

Изменения не такие большие? Вы смотрите абстрактно. Но внутри поменялось много принципов, регламентов.

Кошмарное судейство? Что значит «кошмарное»? К судейству всегда есть вопросы. Они есть и сейчас. Все прекрасно понимали и Александр Валерьевич Дюков в том числе, что нужно системно подходить к этой ситуации. Сменить одного человека на другого проще всего, но нужны системные изменения.