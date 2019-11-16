Спортдир «Тамбова» - о судействе: «Дело не в Егорове»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал прокомментировал решение оставить на своем посту главу департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.

Дело же не в Егорове, нужно подготовить судей, чтобы они работали правильно. Вы думаете, если придет другой человек, то у нас резко все поменяется в судействе? Да, ошибки есть, но это везде.