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Спортдир «Тамбова» - о судействе: «Дело не в Егорове»

сегодня, 13:29

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал прокомментировал решение оставить на своем посту главу департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.

Дело же не в Егорове, нужно подготовить судей, чтобы они работали правильно. Вы думаете, если придет другой человек, то у нас резко все поменяется в судействе? Да, ошибки есть, но это везде.

Мое мнение, что дело тут совсем не в Егорове. Нужно глубже копать, на этапе обучения судей. Я не вижу такого бардака в судействе, как многие пишут в СМИ. Да, ошибки есть, но это человеческий фактор. Судьи всегда будут ошибаться, я уверен в этом.

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Все комментарии
Багор
Багор
сегодня в 14:21
Просто Тамбов со свинями еще не засудили.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   6 / 856
сегодня в 14:14
Так Егоров же вроде глава департамента и как раз одна из основных его задач - подготовка судей. Павел Худяков не слышал про логику?
EAGinLE
EAGinLE
   79 / 856
сегодня в 14:04
Егоров не судит . Звизюлей судьям резче давать должен .
cska plus
cska plus
   8 / 856
сегодня в 13:47
Дело в егорове, ещё в безбородове а главное в федуне.
Морозовский
Морозовский
   7 / 856
сегодня в 13:33
Дело в "газпрёме".
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