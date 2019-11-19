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Волошин рассудит «Урал» и «Спартак»

сегодня, 19:17

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 17-го тура РПЛ

22 ноября (пятница)

«Тамбов» - «Локомотив»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург). 

23 ноября (суббота)

«Оренбург» - «Ахмат»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург). 

«Рубин» - «Зенит»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва). 

«Динамо» - «Ростов»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Сергей Карасев (Москва); VAR — Виталий Мешков (Дмитров), AVAR — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Александр Гончар (Сочи). 

24 ноября (воскресенье) 

«Уфа» - «Сочи»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Зуев (Москва). 

«Урал» - «Спартак»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Николай Богач (Люберцы); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург). 

«Арсенал» - «Краснодар»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Владимир Овчинников (Москва). 

ЦСКА - «Крылья Советов»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); VAR — Сергей Карасев (Москва), AVAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответил EAGinLE
   3 / 832
сегодня в 20:18
Я в 89 м дембельнулся . И до армии был за Спартак . После армии ЦСКА невзлюбил .... После придирок к газону в Туле ..... Ненавидеть стал . Прочитал профиль . Типа как Глушаков . Когда я невзлюбил ЦСКА Глушаков под столом в машинки играл . :)
Я в Ижевске работал на Автозаводе. В цеху было 1400 чел. Болельщики были разные. И Динамо К, и ЦСКА, и Спартак. Конечно подкалывали друг друга , но злобы никакой не было. А вот когда я отметился на соккере , просто обомлел, такие страсти - просто ужас. А окончательно невзлюбил Спартак года три -четыре назад. Даже в ЕК за них не болею. Понимаю про очки , но не могу!!! Спасибо за это соккерчанам. А приписку про Дениса добавил не так давно, по просьбе одного спартача.
Морозовский
Морозовский
   2 / 832
сегодня в 20:05
    drug01
    drug01
       80 / 832
    сегодня в 19:59
    У судей будет много работы.....
    EAGinLE
    EAGinLE ответил Leha-ha50
       56 / 832
    сегодня в 19:58
    Я в 89 м дембельнулся . И до армии был за Спартак . После армии ЦСКА невзлюбил .... После придирок к газону в Туле ..... Ненавидеть стал .
    Прочитал профиль .
    Типа как Глушаков .
    Когда я невзлюбил ЦСКА Глушаков под столом в машинки играл . :)
    Serg3.12
    Serg3.12
       117 / 832
    сегодня в 19:58
    Интересно, зачем газпром ручного подтянул в Казань?
    Не верят в свои силы?
    viv
    viv
       497 / 832
    сегодня в 19:53
    СРАМОТА, опять будут семинулевых за уши тащить.
    Гавриленко
    Гавриленко
       36 / 832
    сегодня в 19:52
    Стыдно за судей с гинерщины и миллерщины.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил EAGinLE
       3 / 832
    сегодня в 19:48
    Я там недели три был студентом ... На практике . Году в 92-93 .
    Я уехал в 89 г.
    blitz
    blitz
       832 / 832
    сегодня в 19:48
    У мясных вся надежда на Волошина.
    cska plus
    cska plus
       4 / 832
    сегодня в 19:47
    Гонцы федуна уже подкарауливают волошина.
    Groove000
    Groove000
       40 / 832
    сегодня в 19:47
    Это х..йло из госдумы? Понятно
    EAGinLE
    EAGinLE ответил Leha-ha50
       56 / 832
    сегодня в 19:42
    Я там недели три был студентом ... На практике . Году в 92-93 .
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Питер Ман
       3 / 832
    сегодня в 19:38
    На Зенит главный судья из ростова, остальные все московские. Федун уже вообще не скрывается
    Армейцам то питерского подсунули , тоже Федун постарался???
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил EAGinLE
       3 / 832
    сегодня в 19:37
    Ижевск тоже оружейники .
    Я в курсе! Я там родился и 30 лет прожил.
    Abverin
    Abverin
       146 / 832
    сегодня в 19:33
    Урал только победы!
    EAGinLE
    EAGinLE ответил Leha-ha50
       56 / 832
    сегодня в 19:33
    Ижевск тоже оружейники .
    EAGinLE
    EAGinLE
       56 / 832
    сегодня в 19:31
    Пусть будет так .
    Питер Ман
    Питер Ман
       52 / 832
    сегодня в 19:31
    На Зенит главный судья из ростова, остальные все московские. Федун уже вообще не скрывается
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       3 / 832
    сегодня в 19:30
    Краснодару судья с непростым лицом достался.
    Питер Ман
    Питер Ман
       52 / 832
    сегодня в 19:30
    У Федуна всегда найдется Волошин в рукаве
    VAN ARM
    VAN ARM
       337 / 832
    сегодня в 19:29
    карася с вилкой нет и то добро)))))))))
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       68 / 832
    сегодня в 19:26
    Всё те же судьи, новых нет, значит и косяки будут те же..
    Непотопляемая судейская эскадра.)))).
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