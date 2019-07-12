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ФИФА вдвое ужесточила наказание за расовую дискриминацию

сегодня, 10:12

По информации Yahoo Sports, ФИФА обновила дисциплинарный кодекс и внесла важные изменения касательно расовой и других видов дискриминации.

Так, минимальный срок дисквалификации за подобные инциденты увеличен с 5 до 10 матчей. Будут наказаны и клубы. После первого нарушения со стороны болельщиков будут частично закрыты трибуны, а клуб заплатит как минимум 20 тыс. долларов штрафа.

Жертвы расистских нападок получат возможность сделать заявление на дисциплинарных слушаниях и смогут участвовать в разбирательстве.

Напомним, в апреле нападающий сборной Англии и «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг получил награду за борьбу с расизмом.

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Все комментарии
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
   420 / 737
сегодня в 11:20
Черная русалочка трансгендер , лесбиянка Милан и т.п... Что вообще происходит ?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил particular
   115 / 737
сегодня в 11:19
Дичь какая-то... Кодекс, жертвы, штрафы и награды... Расизм не искоренить кратными штрафами и публичными дискуссиями... К сожалению...
Риторический вопрос - а стоит ли его вообще искоренять ? В Америке ,Европе - это африканцы и латиносы ,это понятно ! А наши города заполонили выходцы с Кавказа , Ср. Азии и т.д. Они плодятся здесь как тараканы пачками ! Иной раз думаешь - а в Москве ли ты живёшь ? Если искоренить расизм у нас - значит скоро все эти ........станут выгонять нас из собственных квартир и будут творить беспредел !
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1 ответил dzvinka
   722 / 737
сегодня в 11:14
Разжевал как боженька
dimagas1
dimagas1
   121 / 737
сегодня в 11:10
Эти белые совсем офигели)))
311
311
   49 / 737
сегодня в 11:05
Теперь ни один нигер не посмеет произносить слово "белый"!)
Морозовский
Морозовский
   5 / 737
сегодня в 11:05
Вслед за бананами теперь в Питере и ананасы исчезнут!
Colchoneros
Colchoneros
   187 / 737
сегодня в 10:53
Правильно сделали!
Zenit_84
Zenit_84
   102 / 737
сегодня в 10:51
Уже пора белых защищать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 737
сегодня в 10:48
Кто нибудь знает....Эта штука в одну сторону работает ????
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 737
сегодня в 10:42
Скоро негры рулить в УЕФА будут...
dzvinka
dzvinka ответил Капитан Врунгель
   25 / 737
сегодня в 10:39
Вообще не в том направлении мир двигается. Что такого, что негра называют негром, а белого белым? Раньше вон белые негров в рабство брали, а те в ответ первых ели. И ничего, человечество развивалось. Теперь же уже скоро бананы запретят в руках белых, вдруг проходящий мимо на улице негр это воспримет как оскорбление. Европа, куда ты двигаешься? Да ещё и однополую любовь защищаешь. Пипец.
чтобы понять смысл, просто представь, что каждый платежоспособный индивид - это ценность для нынешней глобальной економической системы, для любого бизнеса. Фифа - это бизнес замешанный на шарлатанстве. Теперь же вывод - система защищает любого платежеспособного индивида до тех пор, пока он ее клиент - и плевать черный он, п*****, берет за щеку, или больной на голову. Вот так и работает, если 10% "покупателей" жалуются на расизм (пускай и надумано), и 2% жалуются что их обзывают п*****, это потенциальная потеря 12% прямых и непрямых доходов - так что их будут защищать неважно от чего. При таком алгоритме, сработает только одно - если белые сплошь и рядом начнут орать что их ущемляют и грабят черные и их надо сегригировать - и тогда весы качнуться в другую сторону. Но белые просто как бы, стесняются чтоли, либо пока еще слишком умные, так сказать, в своем большенсве. Так что это не европейцы такие, это конченная консьюмералистская глобальная економическая система такая.
А легализировать можно все, по системе окна овертона - было бы желание, или лучше сказать - потенциальная прибыль.
Нынешняя економическая система сделает из человечества физически больных, умственно зависимых, тупых и жирных 56ов - ибо это идеальный потребитель. Человечество движется в никуда.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   21 / 737
сегодня в 10:31
Вообще не в том направлении мир двигается. Что такого, что негра называют негром, а белого белым? Раньше вон белые негров в рабство брали, а те в ответ первых ели. И ничего, человечество развивалось. Теперь же уже скоро бананы запретят в руках белых, вдруг проходящий мимо на улице негр это воспримет как оскорбление.
Европа, куда ты двигаешься? Да ещё и однополую любовь защищаешь. Пипец.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   21 / 737
сегодня в 10:24
Раньше давали один банан, теперь два?
particular
particular
   2 / 737
сегодня в 10:24
Дичь какая-то... Кодекс, жертвы, штрафы и награды...
Расизм не искоренить кратными штрафами и публичными дискуссиями...
К сожалению...
drug01
drug01
   113 / 737
сегодня в 10:23
Давно пора!!!!
Ros S
Ros S
   486 / 737
сегодня в 10:16
Кому то в ФИФА на хлеб не хватает...
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