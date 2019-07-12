ФИФА вдвое ужесточила наказание за расовую дискриминацию

сегодня, 10:12

По информации Yahoo Sports, ФИФА обновила дисциплинарный кодекс и внесла важные изменения касательно расовой и других видов дискриминации.

Так, минимальный срок дисквалификации за подобные инциденты увеличен с 5 до 10 матчей. Будут наказаны и клубы. После первого нарушения со стороны болельщиков будут частично закрыты трибуны, а клуб заплатит как минимум 20 тыс. долларов штрафа.

Жертвы расистских нападок получат возможность сделать заявление на дисциплинарных слушаниях и смогут участвовать в разбирательстве.

Напомним, в апреле нападающий сборной Англии и «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг получил награду за борьбу с расизмом.