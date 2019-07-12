ФИФА вдвое ужесточила наказание за расовую дискриминацию

По информации Yahoo Sports, ФИФА обновила дисциплинарный кодекс и внесла важные изменения касательно расовой и других видов дискриминации.
Так, минимальный срок дисквалификации за подобные инциденты увеличен с 5 до 10 матчей. Будут наказаны и клубы. После первого нарушения со стороны болельщиков будут частично закрыты трибуны, а клуб заплатит как минимум 20 тыс. долларов штрафа.
Жертвы расистских нападок получат возможность сделать заявление на дисциплинарных слушаниях и смогут участвовать в разбирательстве.
Напомним, в апреле нападающий сборной Англии и «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг получил награду за борьбу с расизмом.
А легализировать можно все, по системе окна овертона - было бы желание, или лучше сказать - потенциальная прибыль.
Нынешняя економическая система сделает из человечества физически больных, умственно зависимых, тупых и жирных 56ов - ибо это идеальный потребитель. Человечество движется в никуда.
А легализировать можно все, по системе окна овертона - было бы желание, или лучше сказать - потенциальная прибыль.
Нынешняя економическая система сделает из человечества физически больных, умственно зависимых, тупых и жирных 56ов - ибо это идеальный потребитель. Человечество движется в никуда.
Европа, куда ты двигаешься? Да ещё и однополую любовь защищаешь. Пипец.
Европа, куда ты двигаешься? Да ещё и однополую любовь защищаешь. Пипец.
Расизм не искоренить кратными штрафами и публичными дискуссиями...
К сожалению...
Расизм не искоренить кратными штрафами и публичными дискуссиями...
К сожалению...