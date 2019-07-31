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ФИФА назвала претендентов на приз лучшему тренеру года

сегодня, 15:28

ФИФА объявила шорт-лист претендентов на премию ФИФА The Best — 2019 лучшему тренеру года.

Список из 10 кандидатов выглядит так:

Джамел Белмади (сборная Алжира), Дидье Дешам (сборная Франции), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»), Рикардо Гарека (сборная Перу), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), Фернанду Сантуш (Португалия), Эрик тен Хаг («Аякс»), Тите (Бразилия).

Напомним, что Юрген Клопп вместе с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответил Байкал-38
   62 / 832
сегодня в 17:34
Кононова в этот список не внесли только по одной причине, что он абсолютный гений, всего за четыре месяца делает... конфетку.
Он МVP,вне конкурса.
Байкал-38
Байкал-38
   11 / 832
сегодня в 17:06
Кононова в этот список не внесли только по одной причине, что он абсолютный гений, всего за четыре месяца делает... конфетку.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   202 / 832
сегодня в 16:54
Дешам здесь за прошлые заслуги - Франция после ЧМ ничем особым себя не проявила.
Zlatan35
Zlatan35
   159 / 832
сегодня в 16:50
1. Юрген Клопп. Ливерпуль
2.Эрик тен Хаг. Аякс.
3.Маурисио Почеттино. Тоттенхэм.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   65 / 832
сегодня в 16:44
Пиджаку золотой пятак дадут
Egorium
Egorium
   77 / 832
сегодня в 16:33
Все хороши.
Тео Джонс
Тео Джонс
   235 / 832
сегодня в 16:29
Однозначно Тен Хаг, так как именно с ним Аякс расцвел в прошлом сезоне. Без вариантов заслужил.
DXTK
DXTK
   243 / 832
сегодня в 15:58
Тен Хаг его Аякс был очень хорош............
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 832
сегодня в 15:55
Тите-то за что хотят премировать, за то, что обыграл мертвую Аргентину или за судей, которые убрали с пути единственного стоящего соперника?)
авито
авито
   704 / 832
сегодня в 15:52
Тите, Клоп и Гвардиола. Возможно лучшие тренеры за последнее время
Дрогба0707
Дрогба0707
сегодня в 15:49
Сразу три Аргентинца претендует но толко Клоп получит этого награду он заслужил это
Footbolista
Footbolista
   4 / 832
сегодня в 15:47
Юрген самая достойная кандидатура...
mihaluch
mihaluch
   74 / 832
сегодня в 15:46
Лучшие из лучших.
League1
League1
   215 / 832
сегодня в 15:46
1) Юрген Клопп («Ливерпуль»),
2) Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»),
3) Фернанду Сантуш (Португалия)
beefs
beefs
   82 / 832
сегодня в 15:40
Элита!!!
Шуnя771
Шуnя771
   27 / 832
сегодня в 15:36
Где Саламыч!?)

Нам говорили шо мы без пяти минут как на триумфе))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   108 / 832
сегодня в 15:33
Клоппыч)
Swinsi
Swinsi
   45 / 832
сегодня в 15:31
Почему там нет кареры, не понятно.
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