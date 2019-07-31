ФИФА назвала претендентов на приз лучшему тренеру года

ФИФА объявила шорт-лист претендентов на премию ФИФА The Best — 2019 лучшему тренеру года.
Список из 10 кандидатов выглядит так:
Джамел Белмади (сборная Алжира), Дидье Дешам (сборная Франции), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»), Рикардо Гарека (сборная Перу), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), Фернанду Сантуш (Португалия), Эрик тен Хаг («Аякс»), Тите (Бразилия).
Напомним, что Юрген Клопп вместе с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов.
2.Эрик тен Хаг. Аякс.
3.Маурисио Почеттино. Тоттенхэм.
2.Эрик тен Хаг. Аякс.
3.Маурисио Почеттино. Тоттенхэм.
2) Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»),
3) Фернанду Сантуш (Португалия)
2) Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»),
3) Фернанду Сантуш (Португалия)
Нам говорили шо мы без пяти минут как на триумфе))
Нам говорили шо мы без пяти минут как на триумфе))