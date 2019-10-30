ФИФА считает, что Россия честно получила право провести ЧМ-2018

сегодня, 14:25

ФИФА провела тщательное расследование процедуры выбора России местом проведения ЧМ -2018. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Недавно СМИ начали сообщать, что организационный комитет «Россия-2018» при выборе страны - хозяйки чемпионата мира 2018 года подготовил досье на чиновников из ФИФА , в которых содержались варианты воздействия на них для получения голосов. В этих документах утверждалось, что некоторые из голосов представителей международной организации якобы можно получить с помощью финансовых вознаграждений.