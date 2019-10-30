ФИФА считает, что Россия честно получила право провести ЧМ-2018

ФИФА провела тщательное расследование процедуры выбора России местом проведения ЧМ-2018. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Недавно СМИ начали сообщать, что организационный комитет «Россия-2018» при выборе страны - хозяйки чемпионата мира 2018 года подготовил досье на чиновников из ФИФА, в которых содержались варианты воздействия на них для получения голосов. В этих документах утверждалось, что некоторые из голосов представителей международной организации якобы можно получить с помощью финансовых вознаграждений.
Что касается процесса выбора мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, то, как вы знаете, [бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА] Майкл Гарсия провел тщательное расследование, и его выводы доступны в опубликованном докладе.