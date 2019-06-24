У ФИФА нет информации об антироссийских лозунгах в чемпионате Грузии

В пресс-службе ФИФА заявили, что у них нет информации по поводу акции игроков грузинских клубов, которые вышли на поле в футболках с антироссийскими лозунгами.
Ранее игроки «Локомотива» (Тбилиси), «Торпедо» (Кутаиси), и «Рустави» вышли на поле в чёрных футболках с надписями об оккупации Россией части Грузии.
ФИФА не была официально проинформирована об этом. Вопрос, вероятно, входит в компетенцию соответствующего местного руководящего органа.
При этом в УЕФА уже заявили, что решение по данному инциденту должна принимать Федерация футбола Грузии, а та, в свою очередь, сообщила, что футбольные клубы не подвергнутся санкциям за проведенную акцию.
Сами против себя настраивают ))
Сами против себя настраивают ))
Россию сразу наказали бы за подобное.
Россию сразу наказали бы за подобное.