У ФИФА нет информации об антироссийских лозунгах в чемпионате Грузии

сегодня, 19:35

В пресс-службе ФИФА заявили, что у них нет информации по поводу акции игроков грузинских клубов, которые вышли на поле в футболках с антироссийскими лозунгами.

Ранее игроки «Локомотива» (Тбилиси), «Торпедо» (Кутаиси), и «Рустави» вышли на поле в чёрных футболках с надписями об оккупации Россией части Грузии.

ФИФА не была официально проинформирована об этом. Вопрос, вероятно, входит в компетенцию соответствующего местного руководящего органа.