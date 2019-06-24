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У ФИФА нет информации об антироссийских лозунгах в чемпионате Грузии

сегодня, 19:35

В пресс-службе ФИФА заявили, что у них нет информации по поводу акции игроков грузинских клубов, которые вышли на поле в футболках с антироссийскими лозунгами.

Ранее игроки «Локомотива» (Тбилиси), «Торпедо» (Кутаиси), и «Рустави» вышли на поле в чёрных футболках с надписями об оккупации Россией части Грузии. 

ФИФА не была официально проинформирована об этом. Вопрос, вероятно, входит в компетенцию соответствующего местного руководящего органа.

При этом в УЕФА уже заявили, что решение по данному инциденту должна принимать Федерация футбола Грузии, а та, в свою очередь, сообщила, что футбольные клубы не подвергнутся санкциям за проведенную акцию.

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Грузия. Высшая лига 2019  Организация: ФИФА
Источник: ТАССРедакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил 3ton
   78 / 653
сегодня в 20:55
Это норма ))) Сами против себя настраивают ))
А ну скажи как?)))
3ton
3ton
   164 / 653
сегодня в 20:46
Это норма )))
Сами против себя настраивают ))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   173 / 653
сегодня в 20:41
Всё очень просто в ФИФА просто не умеют читать по грузинский.
Россию сразу наказали бы за подобное.

Питер Ман
Питер Ман ответил parallels
   43 / 653
сегодня в 20:40
кстати, среди игроков, участвовавших в акции, обнаружилось 2 россиянина.
Болеют за пупсиков по любому
Роман Романов
Роман Романов ответил parallels
   488 / 653
сегодня в 20:35
кстати, среди игроков, участвовавших в акции, обнаружилось 2 россиянина.
Там фамилии грузинские
Роман Романов
Роман Романов
   488 / 653
сегодня в 20:34
У них инета нет. Просто набери и вот оно.
parallels
parallels
   14 / 653
сегодня в 20:30
кстати, среди игроков, участвовавших в акции, обнаружилось 2 россиянина.
Footbolista
Footbolista
   19 / 653
сегодня в 20:27
УЕФА сказали, что это внутреннее дело грузинской федерации футбола...в принципе справедливо, не международные матчи....да и ... с ними...
dimagas1
dimagas1 ответил cska plus
   99 / 653
сегодня в 20:26
То есть можно выходить на поле с антироссийскими лозунгами, что за бл...дство.
Выходи,ничего тебе не будет)))
ДСА
ДСА
   97 / 653
сегодня в 20:12
Завтра выпустим Тарасова с его футболкой.
cska plus
cska plus
   4 / 653
сегодня в 20:11
То есть можно выходить на поле с антироссийскими лозунгами, что за бл...дство.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   201 / 653
сегодня в 19:38
Как то поздно они проснулись по-поводу "оккупации" . Как будто кто то напомнил и промотивировал
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