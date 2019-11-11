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Экс-президента Федерации футбола Танзании отстранили на 10 лет

вчера, 17:30

ФИФА отстранила на 10 лет бывшего президента Федерации футбола Танзании Джамала Эмиля Малинзи от работы, связанной с футболом. Малинзи последние годы входил в различные комиссии ФИФА.

Также экс-президент был оштрафован на 500 тысяч швейцарских франков.

Причиной данного решения стала растрата средств, выделенных ФИФА Африканской футбольной конфедерации и танзанийской федерации в период с 2013 по 2017 год. Сумма ущерба не указана.

Также недавно стало известно, что экс-глава УЕФА Мишель Платини намерен отсудить у организации более 7 млн евро.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   11 / 933
вчера в 18:33
Негра отстранили, расизм.
ДАША Д
ДАША Д
   267 / 933
вчера в 18:18
Зато пожил по людски.
Footbolista
Footbolista
   3 / 933
вчера в 17:39
Это какой то расизм...
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