Экс-президента Федерации футбола Танзании отстранили на 10 лет

вчера, 17:30

ФИФА отстранила на 10 лет бывшего президента Федерации футбола Танзании Джамала Эмиля Малинзи от работы, связанной с футболом. Малинзи последние годы входил в различные комиссии ФИФА .

Также экс-президент был оштрафован на 500 тысяч швейцарских франков.

Причиной данного решения стала растрата средств, выделенных ФИФА Африканской футбольной конфедерации и танзанийской федерации в период с 2013 по 2017 год. Сумма ущерба не указана.