ФИФА приняла изменения, которые ограничивают аренды и агентские выплаты

ФИФА одобрила ограничения по комиссионным агентов: 10% от суммы трансфера продающим клубам, 3% от выплат игроку, 3% агенту игрока от покупающего клуба.
Также запрещено использовать несколько посредников с целью избежать конфликт интересов.
С сезона-2020/21 можно будет отдать или взять в аренду максимум по восемь игроков из иностранных клубов. С сезона-2022/23 – максимум по шесть отданных и взятых игроков в аренду в/из иностранных клубов, максимум по три отданных и взятых игрока в аренду между одними и теми же клубами. Отметим, что эти ограничения относятся к футболистам, достигшим возраста 22 года и старше.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино сообщал о том, что будет революционная реформа трансферов.
Так чтобы сбивать цены . Или пусть платят коли богатые .
Так чтобы сбивать цены . Или пусть платят коли богатые .
А как жить будут Мутковские друганы, минимум 500%.
Так и запишите.
В России весь футбол держится на взятках и агентских , да без них футбол в Россиии помрет вместе с Мутко, Гинером и Миллером.
А как жить будут Мутковские друганы, минимум 500%.
Так и запишите.
В России весь футбол держится на взятках и агентских , да без них футбол в Россиии помрет вместе с Мутко, Гинером и Миллером.
гинер за голову схватится, вот ведь любитель халявных аренд...
гинер за голову схватится, вот ведь любитель халявных аренд...