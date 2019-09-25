ФИФА приняла изменения, которые ограничивают аренды и агентские выплаты

сегодня, 19:34

ФИФА одобрила ограничения по комиссионным агентов: 10% от суммы трансфера продающим клубам, 3% от выплат игроку, 3% агенту игрока от покупающего клуба.

Также запрещено использовать несколько посредников с целью избежать конфликт интересов.

С сезона-2020/21 можно будет отдать или взять в аренду максимум по восемь игроков из иностранных клубов. С сезона-2022/23 – максимум по шесть отданных и взятых игроков в аренду в/из иностранных клубов, максимум по три отданных и взятых игрока в аренду между одними и теми же клубами. Отметим, что эти ограничения относятся к футболистам, достигшим возраста 22 года и старше.