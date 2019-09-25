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ФИФА приняла изменения, которые ограничивают аренды и агентские выплаты

сегодня, 19:34

ФИФА одобрила ограничения по комиссионным агентов: 10% от суммы трансфера продающим клубам, 3% от выплат игроку, 3% агенту игрока от покупающего клуба.

Также запрещено использовать несколько посредников с целью избежать конфликт интересов.

С сезона-2020/21 можно будет отдать или взять в аренду максимум по восемь игроков из иностранных клубов. С сезона-2022/23 – максимум по шесть отданных и взятых игроков в аренду в/из иностранных клубов, максимум по три отданных и взятых игрока в аренду между одними и теми же клубами. Отметим, что эти ограничения относятся к футболистам, достигшим возраста 22 года и старше.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино сообщал о том, что будет революционная реформа трансферов.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   44 / 978
сегодня в 21:52
Нужно разделить отдающих и берущих в аренду игроков .
Так чтобы сбивать цены . Или пусть платят коли богатые .
karnager
karnager
   339 / 978
сегодня в 21:22
Неймар 220 миллионов - 10%, 22 мульта просто за несколько встреч и подписей от Барселоны, 3% - 6 мультов от ПСЖ, 3% от ЗП в 40 миллионов - 1,2 мульта. Итого - 30 мультиков за всего петушка и минус налог (или не платили?) Сумма хорошая такая, можно только петухов и продавать таких
Agamaga
Agamaga
   138 / 978
сегодня в 21:18
Агенты каждый год начнут двигать своих клиентов из клуба в клуб.
beefs
beefs
   243 / 978
сегодня в 20:53
Да, что же будет дальше...
Selim Yavuz
Selim Yavuz
   725 / 978
сегодня в 20:25
Нормально,пойдет
nikoladolgov
nikoladolgov
   59 / 978
сегодня в 20:23
Ага ... 10 % , они совсем совесть потеряли в УЕФЕ ?
А как жить будут Мутковские друганы, минимум 500%.
Так и запишите.
В России весь футбол держится на взятках и агентских , да без них футбол в Россиии помрет вместе с Мутко, Гинером и Миллером.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 978
сегодня в 20:20
Вовремя Зенит РАСПРОДАЛ своих пассажиров.
гинер за голову схватится, вот ведь любитель халявных аренд...
abramjan
abramjan
   157 / 978
сегодня в 19:43
граждане!....да что же это делается!?...грабят честных тружеников среди белого дня!!!
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