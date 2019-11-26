ГлавнаяНовости

Одемвингие: «Дома у „Локомотива“ всегда есть шансы»

сегодня, 15:50
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч идет

Бывший футболист «Локомотива» Питер Одемвингие прокомментировал предстоящий матч железнодорожников с «Байером» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Дома у «Локомотива» всегда есть шансы, там отличные игроки играют. Надеюсь, будет хороший результат для «Локомотива» — Гиля на воротах может чудеса творить. Потенциал команда уже показала за последние годы, сегодня нужен результат, и его тоже нужно показывать. Конечно, соперник очень серьезный.

Давление из-за того, что это ключевая игра? «Локомотив» недавно был чемпионом, они знают, что такое давление, и выступают на хорошем уровне уже пару сезонов — это не новое дело. При давлении могут раскрываться игроки, они играют сильнее, чем могли бы подумать. Есть позитивные моменты в этой ситуации.

Может ли погода повлиять на «Байер»? В Европе тоже сейчас не тепло, но конечно, так привычней для наших игроков. Маленький плюс в этом есть.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Министр спорта РФ: «Спокойно готовимся к проведению Евро»
Сегодня, 20:28 Комментарии5
Караваев: «Какое место занял бы „Лион“ в РПЛ? Сложно сказать»
Сегодня, 17:56 Комментарии25
Семак: «Жирков приехал с травмой после сборной»
Сегодня, 17:45 Комментарии8
Семак: «Сейчас у нас мысли только о „Лионе“»
Сегодня, 17:38 Комментарии35
Попов - о холоде: «Нужно одеваться теплее и не стоять на месте»
Сегодня, 17:18 Комментарии2
Попов: «Мы очень заряжены»
Сегодня, 17:09 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   766 / 862
сегодня в 20:20
Удачи Локомотиву!
Abverin
Abverin
   49 / 862
сегодня в 16:57
Юноши уже свой шанс использовали.
Abverin
Abverin
   49 / 862
сегодня в 15:55
Чушь несет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100