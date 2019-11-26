Одемвингие: «Дома у „Локомотива“ всегда есть шансы»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал предстоящий матч железнодорожников с «Байером» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Дома у «Локомотива» всегда есть шансы, там отличные игроки играют. Надеюсь, будет хороший результат для «Локомотива» — Гиля на воротах может чудеса творить. Потенциал команда уже показала за последние годы, сегодня нужен результат, и его тоже нужно показывать. Конечно, соперник очень серьезный.

Давление из-за того, что это ключевая игра? «Локомотив» недавно был чемпионом, они знают, что такое давление, и выступают на хорошем уровне уже пару сезонов — это не новое дело. При давлении могут раскрываться игроки, они играют сильнее, чем могли бы подумать. Есть позитивные моменты в этой ситуации.

Может ли погода повлиять на «Байер»? В Европе тоже сейчас не тепло, но конечно, так привычней для наших игроков. Маленький плюс в этом есть.