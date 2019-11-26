ГлавнаяНовости

Газзаев: «Не думаю, что УЕФА будет отстранять Россию от Евро-2020»

сегодня, 14:36

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что национальную команду могут отстранить от Евро-2020

Мы должны сохранять спокойствие и уверенность. 9 декабря пройдет исполком ВАДА, где мы получим юридическое решение. Считаю, что сейчас всё нагнетание ситуации, особенно со стороны западных СМИ, идёт для того, чтобы организовать давление на исполком ВАДА. Ведь перед чемпионатом мира 2018 года было то же самое. Даже тренер сборной Англии Гарет Саутгейт говорил, что из-за подобных публикаций английская команда недосчиталась нескольких десятков тысяч болельщиков. Тем более что сама сборная Англии увидела, что в России всё хорошо, и насколько высок уровень организации чемпионата мира. Что касается возможного отстранения сборной России от Евро 2020, то, не думаю, что УЕФА на это пойдёт, потому что никаких проблем с допингом в футболе у нас не было. К тому же Россия — одна из хозяек этого турнира, поэтому я думаю, что УЕФА не пойдёт на такие меры. К тому же ещё одним аргументом является наш чемпионат мира, который был проведен на высочайшем уровне.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Министр спорта РФ: «Спокойно готовимся к проведению Евро»
Сегодня, 20:28 Комментарии5
Караваев: «Какое место занял бы „Лион“ в РПЛ? Сложно сказать»
Сегодня, 17:56 Комментарии25
Семак: «Жирков приехал с травмой после сборной»
Сегодня, 17:45 Комментарии8
Семак: «Сейчас у нас мысли только о „Лионе“»
Сегодня, 17:38 Комментарии35
Попов - о холоде: «Нужно одеваться теплее и не стоять на месте»
Сегодня, 17:18 Комментарии2
Попов: «Мы очень заряжены»
Сегодня, 17:09 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Faustello
Faustello
   54 / 862
сегодня в 18:03
Гав гав, отличная работа, прямо загляденье по всем фронтам...
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   46 / 862
сегодня в 17:01
Что УЕФА скажут, то она и сделает.
альсато
альсато ответил Да ладно вам
   775 / 862
сегодня в 16:51
Мультяшными ракетами много не разнесёшь.
ну ты то про ракеты-все знаешь!)))))
Да ладно вам
Да ладно вам ответил cska plus
   4 / 862
сегодня в 14:55
Почему с нами могут так поступить, пусть попробуют к примеру так поступить с Китаем, разнесут всех к чертям собачьим вместе с ВАДА.
Мультяшными ракетами много не разнесёшь.
cska plus
cska plus
   18 / 862
сегодня в 14:52
Почему с нами могут так поступить, пусть попробуют к примеру так поступить с Китаем, разнесут всех к чертям собачьим вместе с ВАДА.
cska plus
cska plus
   18 / 862
сегодня в 14:50
Не думать надо а действовать и приводить всё в соответствие.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100