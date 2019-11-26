Газзаев: «Не думаю, что УЕФА будет отстранять Россию от Евро-2020»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал информацию о том, что национальную команду могут отстранить от Евро-2020.

Мы должны сохранять спокойствие и уверенность. 9 декабря пройдет исполком ВАДА , где мы получим юридическое решение. Считаю, что сейчас всё нагнетание ситуации, особенно со стороны западных СМИ , идёт для того, чтобы организовать давление на исполком ВАДА . Ведь перед чемпионатом мира 2018 года было то же самое. Даже тренер сборной Англии Гарет Саутгейт говорил, что из-за подобных публикаций английская команда недосчиталась нескольких десятков тысяч болельщиков. Тем более что сама сборная Англии увидела, что в России всё хорошо, и насколько высок уровень организации чемпионата мира. Что касается возможного отстранения сборной России от Евро 2020, то, не думаю, что УЕФА на это пойдёт, потому что никаких проблем с допингом в футболе у нас не было. К тому же Россия — одна из хозяек этого турнира, поэтому я думаю, что УЕФА не пойдёт на такие меры. К тому же ещё одним аргументом является наш чемпионат мира, который был проведен на высочайшем уровне.